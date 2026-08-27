Veröffentlicht am 27.08.2026

Am Freitag, den 11. September, findet ein Team-Büchereiquiz in der Stadtbücherei Norderstedt-Mitte statt. Das erste Büchereiquiz fand am 11. Februar 2021 in der Corona-Zeit statt, damals noch als Videokonferenz. In dieser schwierigen Zeit wollte die Bücherei eine Veranstaltung anbieten, an der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bequem von zuhause aus teilnehmen konnten. In Anlehnung an die Institution Kneipenquiz entstand die Idee von einem Büchereiquiz via Zoom. Inzwischen findet das Quiz vor Ort in der Stadtbücherei Norderstedt-Mitte statt.

Am Freitag, den 11. September 2026 ist es wieder soweit: Um 18 Uhr startet in der Stadtbücherei Norderstedt-Mitte das nächste Büchereiquiz – diesmal wird in Teams gespielt.

Im Wechsel werden Fragen zum Allgemeinwissen und Fragen zum Thema Literatur gestellt.

Da die Plätze begrenzt sind, melden sich Teilnehmende oder Teams (maximal sechs Teilnehmende pro Team) per E-Mail unter stb-mitte@norderstedt.de oder telefonisch unter Tel.: 040-535 95 950 an.

Natürlich gibt es wie bei jedem Quiz auch wieder kleine Gewinne. Die Stadtbücherei freut sich über eine rege Teilnahme und wünscht allen Teilnehmenden einen tollen gemeinsamen Abend.

Büchereiquiz statt Kneipenquiz

Freitag, 11. September, 18 Uhr

Hauptbücherei Norderstedt-Mitte, Rathausallee 50

Anmeldung per E-Mail oder telefonisch:

stb-mitte@norderstedt.de oder Tel.:535 95 950 Eintritt frei