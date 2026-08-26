Veröffentlicht am 26.08.2026

Norderstedt. Line Dance erfreut sich beim Tanz-Turnier-Club Savoy in Norderstedt großer Beliebtheit. Nach dem erfolgreichen Line-Dance-Tag mit der Abnahme des Deutschen Tanzsportabzeichens und der anhaltend großen Nachfrage nach Trainingsplätzen bietet der TTC Savoy nun eine neue Möglichkeit für alle, die Line Dance einmal ausprobieren oder von Grund auf erlernen möchten.

Ab Dienstag, 6. Oktober 2026, um 20:30 Uhr startet im Tanzsaal des TTC Savoy, Am Exerzierplatz 16 in Norderstedt, eine neue Line-Dance-Anfängergruppe. Vorkenntnisse oder ein Tanzpartner sind nicht erforderlich. Im Mittelpunkt stehen der Spaß an der Bewegung, das gemeinsame Tanzen und natürlich das Erlernen der ersten Line-Dance-Schritte und Choreografien.

Wer sich noch nicht sicher ist, ob Line Dance das Richtige für ihn oder sie ist, kann bei zwei kostenlosen Schnuppertanz-Terminen erste Erfahrungen sammeln. Diese finden am Dienstag, 8. September 2026, und am Dienstag, 15. September 2026, jeweils um 20:30 Uhr ebenfalls im Tanzsaal des TTC Savoy statt.

„Line Dance verbindet Musik, Bewegung und Gemeinschaft – und genau das macht diese Tanzform so attraktiv“, freut sich der TTC Savoy über das große Interesse. Dass Line Dance längst keine Frage des Alters ist, zeigte zuletzt auch die Abnahme des Deutschen Tanzsportabzeichens: Die jüngsten Teilnehmer waren gerade einmal 11 Jahre alt, die ältesten stolze 77.

Der TTC Savoy lädt deshalb alle Interessierten herzlich ein, die Gelegenheit zum Schnuppertanzen zu nutzen und anschließend in der neuen Anfängergruppe gemeinsam die ersten Schritte auf der Tanzfläche zu machen.

Eine Anmeldung zu den Schnuppertanz-Terminen wird unter info@ttc-savoy.de erbeten.

Weitere Informationen zum Line Dance und zur neuen Anfängergruppe gibt es auf der Homepage des TTC Savoy unter www.ttc-savoy.de.