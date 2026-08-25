Veröffentlicht am 25.08.2026

Zum ersten Mal lädt die Aktion Offener Garten Schleswig-Holstein und Hamburg zu einem Herbstwochenende ein: Am 5. und 6. September 2026 öffnen rund 70 private Gärten ihre Tore.

Dahlien und späte Stauden blühen, Gräser leuchten in der tiefer stehenden Sonne, Früchte reifen – der Garten zeigt sich noch einmal von seiner besonders stimmungsvollen Seite. Ob naturnaher Garten, Bauerngarten, üppige Staudenpracht oder besondere Pflanzensammlung: Die Besucher erwartet eine vielseitige Gartenauswahl in Schleswig-Holstein und Hamburg.

Viele Gartenbesitzer bieten zusätzlich Kaffee und Kuchen, Pflanzenverkauf, Führungen oder Kunst im Garten an. Das Herbstwochenende ist eine schöne Gelegenheit, den Spätsommer zu genießen, neue Gartenideen zu entdecken und mit Garteninteressierten ins Gespräch zu kommen.

Auch in Norderstedt bei Maike Heinatz im Friedrichsgaber Weg 264 öffnet sich die Gartenpforte für alle interessierten Besucher. Sie zeigt am Sonntag, den 6. September von 10.00 - 17.00 Uhr welche Leuchtkraft der Herbstgarten haben kann. Dabei setzt sie vermehrt auf heimische Wildpflanzen und besonders viele Gräser. Diese bringen Leichtigkeit und Bewegung in jedes Beet.

Der Eintritt ist frei. Leider ist der Garten nicht rollstuhlgängig, Hunde sind angeleint willkommen.Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für weitere Informationen steht Frau Heinatz unter E-Mail: die gartenidee@wtnet.de zur Verfügung.

Weitere geöffnete Gärten an diesem Septemberwochenende sind unter offenergarten.de zu finden.