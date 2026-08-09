Veröffentlicht am 09.08.2026

Norderstedt – Die VHS Norderstedt startet über 100 neue Sprachkurse zum neuen Semester. Am Dienstag, 25. August 2026, bietet die Volkshochschule in der Stadtbücherei Norderstedt-Mitte kostenlose Einstufungsberatungen an – für alle, die eine neue Sprache lernen oder auffrischen möchten.

Die Einstufungsberatung richtet sich vor allem auch an Menschen, die bisher mit Apps gelernt haben. Zwar bauen Duolingo, Babbel und Co. spielerisch Wortschatz und Grammatik auf, doch viele Lernende erreichen schnell ein „Plateau". Der Transfer in den aktiven, spontanen Sprachgebrauch gelingt digital meist nicht. Die Präsenzkurse der VHS Norderstedt setzen genau hier an: Sie fördern die Begegnung, bauen Sprechhemmungen ab und verwandeln theoretische Regeln in lebendige Sprache.

Da im Alltag und Beruf meist Menschen unterschiedlicher Muttersprachen aufeinandertreffen, bereitet die VHS Norderstedt Teilnehmende auf die reale Kommunikation in internationalen Kontexten vor – besonders beim Schwerpunkt Englisch. Das Ziel ist eine gelungene Verständigung und nicht die fehlerfreie Aussprache nach klassischem „Oxford English".

Zusätzlich zum reinen Lernerfolg bietet das Lernen im Kurs einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem Smartphone: den persönlichen Austausch. Das gemeinsame Lernen in der Gruppe macht nicht nur deutlich mehr Spaß, sondern spornt auch an. Die Teilnehmenden motivieren sich gegenseitig, teilen ihre Fortschritte und wachsen im direkten Dialog miteinander – eine soziale Dynamik, die keine App ersetzen kann.

Die Einstufungsberatungen für die Sprachen Englisch, Spanisch und Italienisch finden am Dienstag, 25. August 2026, von 16.30 bis 18.30 Uhr in der Stadtbücherei Norderstedt-Mitte statt. Eine Anmeldung ist erwünscht. Terminvereinbarung, auch für alle anderen Sprachen, unter der Telefonnummer 040-535 95 900 oder per E-Mail.