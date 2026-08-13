Veröffentlicht am 13.08.2026

Norderstedt. Genau hinsehen lohnt sich: Am 5. September 2026 verbindet die VHS Norderstedt Naturbeobachtungen mit kreativem „Journaling“ im Stadtpark. Beim „Nature Journaling“ geht es nicht um perfekte Zeichnungen, sondern um genaues Beobachten. Der Workshop der VHS Norderstedt verbindet Naturerlebnis mit kreativem Arbeiten.

Nach einer kurzen Einführung entstehen erste Nature-Journal-Einträge. Zeichnungen, Notizen und Beobachtungen helfen dabei, Pflanzen, Tiere und Landschaften bewusster wahrzunehmen. Auf diese Weise entwickelt sich Schritt für Schritt ein persönliches Naturtagebuch.

Der Kurs (Nr. 53500) findet am Samstag, 05.09.2026, von 9.30 - 12.30 Uhr im Stadtpark Norderstedt statt und die Teilnahmegebühr beträgt 31 Euro pro Person.

Anmeldungen nimmt die VHS Norderstedt online, persönlich im VHS-Center oder per E-Mail an info@vhs-norderstedt.de entgegen.

Weitere Informationen unter www.vhs-norderstedt.de.