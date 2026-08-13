Veröffentlicht am 13.08.2026

Norderstedt (ots) - In einer nur kurzen Zeitspanne brachen bislang unbekannte Täter am Mittwoch (12.08.2026) in ein Einfamilienhaus in Norderstedt ein. Ob eine unerwartete Rückkehr des Bewohners die Täter in die vorzeitige Flucht geschlagen hat, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Diese sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Um 11:00 Uhr hatte der 87-jährige Geschädigte sein Haus in der Waldstraße nur kurzzeitig verlassen. Als er um 11:20 Uhr zu seinem Haus zurückkehrte, stellte er einen Einbruch fest. Demnach dürften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Haustür Zutritt in das Gebäude verschafft und dort gezielt nach Wertgegenständen gesucht haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist nichts entwendet worden. Ob der Rentner die Täter bei ihrer Tatausführung gestört hat oder sie vorher aus eigener Veranlassung die Flucht ergriffen, konnte bislang nicht ermittelt werden. Möglicherweise sind die Täter vor der Tatbegehung beobachtet worden.

Es konnten zwei Männer mit einer kräftigen Statur und starkem Bauchansatz beschrieben werden. Sie trugen beide schwarze Basecaps und eine Umhängetasche.

Einer der beiden war etwas kleiner und bärtig. Er war bekleidet mit einem dunklen Shirt und einer schwarzen Hose. Der zweite Mann war um rund einen Kopf größer und trug ein helles T-Shirt sowie eine blaue Jeans. Beide hatten helle Haut.

Wer im besagten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, oder weitere Hinweise wie zum Beispiel den Aufenthaltsort oder der Identität der beschriebenen Männer geben kann, wird gebeten, sich mit dem ermittelnden Sachgebiet 4 der Kriminalinspektion Pinneberg in Verbindung zu setzen. Hinweise werden telefonisch unter der Rufnummer 04101 - 2020 oder per Email an sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de entgegen genommen.