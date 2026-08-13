Veröffentlicht am 13.08.2026

Norderstedt. Wie können wir auch in schwierigen Zeiten unsere innere Stärke bewahren? Dieser Frage widmet sich das NeNo – Netzwerk Norderstedt mit einer besonderen Veranstaltung am 28. August 2026 von 10:30 bis 12:30 Uhr im Seniorentreff Garstedt, Kirchenstraße 53, Norderstedt. Unter dem Motto „Fantasiereisen – für innere Stabilität. Die Kraft in mir“ lädt NeNo Menschen ab 60 Jahren dazu ein, für einen Moment aus dem Alltag auszusteigen, zur Ruhe zu kommen und neue Kraft zu schöpfen.

Die Veranstaltung beginnt mit einer kurzen Gesprächsrunde rund um die Themen Resilienz, innere Stärke und Stabilität. Dabei geht es um die Frage, was uns im Alltag Halt gibt und welche persönlichen Kraftquellen uns dabei unterstützen können, auch herausfordernde Zeiten zu bewältigen.

Im Anschluss nimmt Angelique Rode, NeNo-Koordinatorin, die Teilnehmer*innen mit auf eine wohltuende Fantasiereise. In einer ruhigen Atmosphäre können die eigenen inneren Ressourcen entdeckt und neue Kraftquellen erfahren werden. Die Fantasiereise bietet die Möglichkeit, den Alltag für einen Moment loszulassen und sich ganz auf sich selbst zu konzentrieren.

Zum Abschluss ist Raum für einen gemeinsamen Austausch. Die Erfahrungen der Fantasiereise können in der Gruppe geteilt und miteinander reflektiert werden. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an die Mitglieder der zwanzig bestehenden NeNo-Gruppen als auch an alle interessierten Norderstedter*innen. Damit zeigt NeNo einmal mehr, wofür das Netzwerk Norderstedt steht: Begegnung ermöglichen, Gemeinschaft stärken und Menschen miteinander verbinden. Die mittlerweile zahlreichen NeNo-Gruppen bieten in verschiedenen Stadtteilen Raum für Kontakte, gemeinsame Aktivitäten und gegenseitige Unterstützung. Gerade in herausfordernden Zeiten sind solche Begegnungen besonders wertvoll.

„Innere Stärke bedeutet nicht, immer stark sein zu müssen. Sie bedeutet auch, die eigenen Kraftquellen zu kennen und sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen.“ Die Fantasiereise möchte genau dazu ermutigen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um rechtzeitige Anmeldung bis zum 25.08.2026 gebeten.