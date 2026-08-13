Veröffentlicht am 13.08.2026

Norderstedt. Der Spielplatz „Glashütter Damm“ im Norderstedter Stadtteil Glashütte wird neugestaltet. Mitte August beginnen die Bauarbeiten, für die das Gelände vollständig gesperrt wird. Die Fertigstellung ist für Dezember 2026 geplant.

Bei der Planung standen die Wünsche der Kinder und Familien aus dem Stadtteil im Mittelpunkt. In einer Online-Befragung sowie bei einer Kinderbeteiligung an der Grundschule Immenhorst wurden zahlreiche Ideen gesammelt. Besonders gefragt waren unter anderem Klettermöglichkeiten, eine Rutsche, Parcours-Elemente, ein Bereich zum Fußballspielen sowie der Erhalt der beliebten Seilbahn und des Karussells.

Da viele der bestehenden Spielgeräte inzwischen in die Jahre gekommen sind, werden sie durch neue, moderne Spielgeräte ersetzt. Einige beliebte Elemente bleiben jedoch erhalten. Dazu gehören die Seilbahn, die Doppelschaukel und das Karussell. So entsteht eine abwechslungsreiche Spiellandschaft, die sich an den Wünschen der Kinder und Familien orientiert.

Auch die Wegeführung wird verbessert. Ein gepflasterter Weg, ein neuer Sitzplatz und ein Grandweg werden künftig für eine bessere Erreichbarkeit und mehr Aufenthaltsqualität sorgen.

Der neugestaltete Spielplatz richtet sich vor allem an Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren. Neben vielfältigen Spielmöglichkeiten erhält das Gelände auch naturnahe Bereiche. Durch leichte Bodenmodellierungen, neue Gehölze und Wildblumenflächen wird eine abwechslungsreiche Umgebung geschaffen, in der Kinder entdecken, spielen und die Natur erleben können.

Die Neugestaltung wird vom Fachbereich Natur und Landschaft der Stadt Norderstedt begleitet. Witterungsbedingt kann es zu Verzögerungen kommen.