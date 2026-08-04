Veröffentlicht am 04.08.2026

Norderstedt. Am 1. August haben 23 neue Kolleginnen und Kollegen ihre Ausbildung bei der Stadt Norderstedt begonnen: Zwei angehende Garten- und Landschaftsbauer, sechs Verwaltungsfachangestellte, drei Stadtinspektorinnen-Anwärterinnen und -Anwärter, ein Fachangestellter für Medien und Informationsdienste, zwei Heilerziehungspflegerinnen, drei Sozialpädagogische Assistentinnen sowie sechs Erzieherinnen und Erzieher. Die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin und –pfleger bietet die Stadt Norderstedt in diesem Jahr erstmalig an.

Während eines zweiwöchigen Einführungsseminars werden die neuen Auszubildenden und Dual-Studierenden die Verwaltung und die Stadt Norderstedt näher kennenlernen. Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder hieß die neuen Kolleginnen und Kollegen an ihrem ersten Arbeitstag (3. August) zusammen mit der Zweiten Stadträtin Kathrin Rösel, der Personalratsvorsitzenden Wiebke Grabow, der Leiterin des Fachbereichs Personal, Tatjana Rinke-Möller, und mit Ausbildungsleiterin Juliane Boss und Ausbildungsleiter Jonas Leidecker herzlich willkommen.

„Ihr seid unsere Zukunft,“ sagte die Oberbürgermeisterin in ihrer Begrüßungsrede. Auch in Zeiten von kappen kommunalen Haushalten sei die Ausbildung eine wichtige Investition in die Zukunft einer Stadtverwaltung, der demographische Wandel sei auch im Norderstedter Rathaus spürbar: „Ihr bringt neue Ideen, Motivation und Engagement mit. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Start und spannende Einblicke in unsere Stadt,“ sagte Katrin Schmieder.

Bereits im Frühjahr hatten zwei Brandmeisteranwärter ihre Ausbildung bei der Feuerwehr Norderstedt begonnen.