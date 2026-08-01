Veröffentlicht am 01.08.2026

Norderstedt. Die aktuelle Ausgabe der Norderstedter Onlinebroschüre „Kreative Hits für Kids und junge Leute“ ist randvoll mit 78 Kreativangeboten: Von Theater über Gestalten, Tanz, Musik bis hin zu Literatur - die Onlinebroschüre stellt ein weiteres Mal ein vielseitiges und umfangreiches Angebot für Kinder und Jugendliche für den Zeitraum August 2026 bis Januar 2027 vor.

Gemeinsam mit Partnerinnen und Partnern aus dem kulturellen, pädagogischen und sozialen Bereichen, hat das Amt für Bildung und Kultur der Stadt Norderstedt die Broschüre erstellt und bietet damit jungen Menschen interessante, innovative und altersgerechte Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Die aktuelle Version ist ab dem 1. August auf der Webseite der Stadt Norderstedt zu finden unter

https://www.norderstedt.de/Soziales-und-Familie/Kinder-Jugend-und-Familie/Kreative-Hits-f%C3%BCr-Kids-und-junge-Leute/

Im Bereich Theater kann man Bühnenluft schnuppern und sich auf die Bretter, die die Welt bedeuten, begeben. Im Bereich Gestalten können die Jugendlichen ihrer Kreativität zum Beispiel im Kinderatelier, beim Nähen oder beim Trickfilmen-Dreh freien Lauf lassen. Für die ganz Kleinen gibt es passende Angebote in der Rubrik Musik. Bei den Musikzwergen zum Beispiel werden durch verschiedene Lieder, Fingerspiele, Tänze, Verse und Instrumente vielfältige Sinnesanregungen angeboten. Bei der Musiktheater-Akademie besteht die Möglichkeit, die Bereiche „Gesang“, „Tanz“ und „Schauspiel“ zu erlernen und Teil einer öffentlichen Präsentation zu sein.

Disco Dance, Kindertanz mit Eltern, Tanzkreise, Line Dance oder auch Turniertanzen – wer sich tänzerisch bewegen möchte, ist in der Rubrik „Tanz“ genau richtig. Der Bereich Literatur gibt einen wunderbaren Überblick über die Angebote in den Stadtbüchereien und man kann erleben, wie ein Bilderbuch lebendig wird. Und ganz viele weitere Angebote wie Kinderturnen, Familienyoga, Kochkurse, Selbstverteidigungskurse oder Erste-Hilfe-Kurse sind im Bereich „Und dann noch…“ zu finden.

Zum Schluss gibt es noch eine Übersicht über die in diesem Zeitraum angebotenen Kindertheateraufführungen.