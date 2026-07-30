Veröffentlicht am 30.07.2026

Norderstedt. Die Frühjahrsblüher haben ihren Dienst getan und was kommt jetzt. Nur noch Grün und Rosen? Ganz im Gegenteil, wer viele Stauden gepflanzt hat, der kann sich auch im Sommer und Herbst über eine üppige Blütenpracht freuen. Besonders die ungefüllten Blüten und die blühenden einheimischen Wildpflanzen locken jetzt eine große Schar von Insekten an. Wildbienen, Schwebfliegen, aber auch verschiedene Käferarten sind auf Pollen und Nektar von diesen Gewächsen angewiesen. Neben den auffälligen Blütenpflanzen spielen ebenso die Gräser im abwechslungsreichen Sommergarten eine wichtige Rolle. Sie geben Struktur und Leichtigkeit und verbinden die vielen Blühpflanzen miteinander.

ür die einheimische Flora möchte die Norderstedterin, Maike Heinatz, besonders werben. Gerne zeigt sie viele unkomplizierte Arten und naturhafte Gestaltungsmöglichkeiten, die auch den tierischen Bewohnern des Gartens zugute kommen, am Sonntag, den 2. August von 10.00 Uhr - 17.00 Uhr in ihrem Garten, Friedrichsgaber Weg 264 in Norderstedt.

Der Besuch ist kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich. Leider ist das Gelände nicht rollstuhlgängig. Hunde sind angeleint willkommen.

Weitere Termine zum offenen Garten in ganz Schleswig-Holstein und Hamburg können unter www.offenergarten.de abgerufen werden. Informationen über den Garten von Frau Heinatz unter Tel. 040 521 10 829 oder per Mail: diegartenidee@wtnet.de