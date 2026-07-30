Veröffentlicht am 30.07.2026

Norderstedt. In einer sich verändernden Stadt ist es umso wichtiger, miteinander im Gespräch zu sein. Deshalb geht die Norderstedter Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder auf „Sommertour“ – und zwar über die heimischen Wochenmärkte. Sie möchte, ergänzend zu ihren regelmäßigen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, ungezwungen mit den Menschen auf den Märkten in den Austausch gehen.

Um von deren Erfahrungen und Vorschlägen, aber auch von Fragen und Ideen zu hören. „Ich möchte live und vor Ort erfahren, was die Norderstedterinnen und Norderstedter bewegt.“ Beginn der „Sommertour“ ist am Donnerstag, 30. Juli, beim Wochenmarkt Norderstedt-Mitte auf dem Rathausmarkt. Von 10 bis 12 Uhr können die Besucherinnen und Besucher des Marktes die Oberbürgermeisterin treffen – und sprechen. „Kommen Sie einfach zum entspannten Klönschnack vorbei“, lädt Katrin Schmieder die Norderstedterinnen und Norderstedter ein.

Die weiteren Termine der Wochenmarkt-Sommertour:

Freitag, 31. Juli (10 bis 12 Uhr), Wochenmarkt Garstedt am Herold-Center

Mittwoch, 19. August (14 bis 16 Uhr), Wochenmarkt Glashütte „TaLa-Treff“

Sonnabend, 22. August (10 bis 12 Uhr), Wochenmarkt Harksheider Markt

Eine Anmeldung zum Gespräch mit der Oberbürgermeisterin ist nicht notwendig. Wenn das Wetter allzu schlecht ist, wird der jeweilige Termin verschoben.