Veröffentlicht am 23.07.2026

Norderstedt. Am Samstag, 25. Juli 2026, verwandeln sich das Kulturwerk und Teile des Stadtpark Norderstedts zum fünften Mal in die Bühne für das Impuls Festival. Von 14 bis 23 Uhr lädt das mittlerweile etablierte Format zu einem vielfältigen Tagesprogramm aus elektronischer Musik, Kreativworkshops und urbanem Flair – mitten im Grünen. Musikalisch bewegt sich das Impuls über den ganzen Tag durch ein Spektrum elektronischer Musik – von souligem House und Disco bis zu bouncy Techno und Trance. Gespielt wird auf zwei Bühnen, open air und indoor: mit dabei sind F!NN, Sitze, D-Talez, DJ Jays, Doctor Mücke, Paralich, Lucia Scholtus, Heinrich Sögen, Double-K, Klara Yard, Discostoff und Limoncello. Das Line-up bringt internationale Gäste und die regionale Szene zusammen. Aus Budapest reist Paralich an, deren Sets zwischen tiefen Melodien, 90s-Vibes und hartem, treibendem Techno pendeln und die sich zugleich für mehr Diversität in einer männerdominierten Szene starkmacht. Lucia Scholtus, in Argentinien geboren, steht für old-school House, Disco und soulige Grooves. Dazu kommen der Hamburger Act Sitze sowie Newcomer aus der Umgebung und aus ganz Schleswig-Holstein wie F!NN, D-Talez, Double-K und Heinrich Sögen – ganz im Sinne des Impuls, das jungen Talenten aus der Region eine Bühne gibt. Das Impuls versteht sich dabei als Plattform von jungen Menschen für junge Menschen. Um 15:40 Uhr werden zudem die ersten drei Plätze des Impuls Newcomer Contests verliehen. Draußen wird bis 22 Uhr gefeiert; für den Abschluss geht es dann nach drinnen, wo bis 23 Uhr weitergetanzt wird.

Weiter ausgebaut wird in diesem Jahr das Thema Nachhaltigkeit. Beim Weltladen Norderstedt (Eine Welt für Alle e.V.) gibt es fair gehandelte Produkte. Gemeinsam mit dem Gebrauchtwarenhaus Hempels entsteht erneut ein Vintage-Mode-Flohmarkt mit Upcycling-Area, dazu kommen mehrere kreative Mitmach-Stationen: bei „Aus Alt mach Tasche“ und in der ukrainischen Petrykiwka-Malerei wird aus Textilien Neues geschaffen, und an der DIY-Station von Collective Repairs entstehen Armbänder aus Restmaterialien. ChargeHorizons lädt zum „regenerativen Festivalbesuch“ ein, und der Verein Talide e.V. zeigt eine Karikaturen-Wanderausstellung: Unter dem Motto „Erklär’s mal einfach“ werden unter anderem Themen wie „Finanzkrise und Armut“ oder „Die UNO-Milleniumsziele – Eine andere Welt ist möglich!“ künstlerisch dargestellt und regen zum Nachdenken an. 20 Karikaturen aus den letzten Wettbewerben werden ausgestellt.

Daneben gibt es das gewohnt breite Mitmach-Angebot: von Yoga, Aquarell-Malerei und den Upcycling-Workshops über einen DJ-Workshop („Das 1x1 des Auflegens“) und Musikproduktion mit D-Talez bis zum Spielen mit Brettspielen und DIY Basteln. Dazu kommen Skatepark, Calisthenics-Training, ein Festival-Friseur und eine Kunstausstellung. Die Norderstedter Bank bietet mit Flip und Kick eine spaßige Mitmachaktion für alle Gäste des Festivals..

Für Verpflegung sorgen vegetarische und vegane Foodtrucks, dazu kühle Drinks. Kostenloses Trinkwasser gibt es wie immer an der Wasserbar der Stadtwerke Norderstedt.

Tickets gibt es ab 15€ (gestaffelt bis 23€). Wer mit Freund:innen kommt, profitiert vom Friendspass: Sechs Personen zahlen nur vier Tickets. Damit Kultur wirklich für alle zugänglich bleibt, geht das Impuls in diesem Jahr außerdem zwei Wege: Neu ist ein freiwilliges Supporter-Ticket für 56€ – wer mag und kann, zahlt damit den „echten“ Festivalpreis, ganz nach dem Motto „Pay the real festival price & make culture accessible to all“. Und wer aus finanziellen Gründen sonst nicht dabei sein könnte, kann über das Kontaktformular auf der Website unkompliziert einen kostenfreien Zugang anfragen. Kinder bis einschließlich 12 Jahren haben freien Eintritt.

Das Impuls Festival lebt von seinem partizipativen Charakter: Über Website und Social Media kann sich jede:r melden und selbst etwas beitragen. Das Festival richtet sich vor allem an junge Menschen aus Schleswig-Holstein und Hamburg, die moderne Kulturformen erleben möchten. Auch junge Familien sind willkommen.

Veranstaltet wird das Impuls Festival von der Stadtpark Norderstedt GmbH in Kooperation mit Henrik Wiedwald und der stribe GmbH (Jonathan Hendess) - als junges Kreativteam aus der Region. Ziel ist es, neue kulturelle Impulse zu setzen: offen, bunt und verbindend.