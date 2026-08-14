Veröffentlicht am 14.08.2026

Norderstedt. Ein Stadtteil im Wandel der Zeit: Am 6. September 2026 führt die VHS Norderstedt durch Eimsbüttel und erzählt von seiner Geschichte bis in die Gegenwart.

Gründerzeitfassaden, Parks und historische Orte prägen das heutige Eimsbüttel. Wie sich der Stadtteil vom ehemaligen Klosterland zu einem der beliebtesten Quartiere Hamburgs entwickelte, zeigt eine Stadtführung der VHS Norderstedt.

Der Rundgang führt unter anderem zu Kirchen, dem Eimsbütteler Park und weiteren markanten Orten. Dabei wird deutlich, wie historische Entwicklungen das heutige Stadtbild geprägt haben und weshalb Eimsbüttel bis heute zu den charakteristischsten Stadtteilen Hamburgs zählt.

Der Kurs (Nr.18312) findet am Sonntag, 06.09.2026, von 14 bis 16 Uhr in Hamburg statt und die Teilnahmegebühr beträgt 18 Euro pro Person.

Anmeldungen nimmt die VHS Norderstedt online, persönlich im VHS-Center oder per E-Mail an info@vhs-norderstedt.de entgegen.

Weitere Informationen unter www.vhs-norderstedt.de.