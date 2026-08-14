Veröffentlicht am 14.08.2026

Norderstedt. O'zapft is! Am 7. Oktober 2026 lädt das Airport Plaza Hotel Norderstedt ab 17 Uhr zu einem zünftigen Schmankerl Abend mit bayerischem Buffet ein. Unter dem Motto „Schmankerl Buffet – Restaurant Blue" erwartet die Gäste eine reichhaltige Auswahl an bayerischen Spezialitäten.

Los geht es mit einer Leberknödelsuppe. Anschließend stehen unter anderem kalter Schweinebraten mit Cornichons und Remoulade, marinierter Tafelspitz, Käse-Wurstsalat, Fleischpflanzerl, Landjäger sowie geräucherte Makrele und Forellenfilet zur Auswahl. Auch Obatzter mit süßem Senf, Radi, Radieserl und Laugengebäck mit Butter und Griebenschmalz dürfen nicht fehlen.

Als warme Schmankerl werden Weißwurst, Nürnberger Rostbratwürstchen, Mini-Schweinshaxe, Leberkäse und Zanderfilet serviert – dazu Blaukraut, Bayerisches Kraut sowie Kartoffelknödel, Semmelknödel und Käsespätzle.

Zum Abschluss warten süße Köstlichkeiten wie Zwetschgendatschi, Apfelküchle, Kaiserschmarrn, Bayerische Creme, Germknödel und Pflaumenröster auf die Gäste.

Der Preis für das Buffet liegt bei 59,00 Euro pro Person inklusive Bier vom Fass und Wasser.

Reservierungen sind telefonisch unter +49 (0)40 308 541 911, per E-Mail an event@airportplazahamburg.de oder direkt über DISH möglich. Das Airport Plaza Hotel befindet sich am Südportal 2 in 22848 Norderstedt.