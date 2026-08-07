Veröffentlicht am 07.08.2026

Norderstedt. Der fünftägige Bildungsurlaub der VHS Norderstedt vom 17. bis 21. August 2026 vermittelt Strategien für einen souveränen Auftritt und eine überzeugende Gesprächsführung. Ob im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, bei Präsentationen oder in Besprechungen – die Art der Kommunikation entscheidet häufig darüber, wie Botschaften wahrgenommen werden.

Neben dem Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun stehen praktische Übungen zu Stimme, Körpersprache und Gesprächssteuerung auf dem Programm. Die Teilnehmenden reflektieren ihre eigene Wirkung, entwickeln mehr Präsenz und lernen, auch in herausfordernden Situationen gelassen zu bleiben. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem konstruktiven Umgang mit Lampenfieber.

Der Bildungsurlaub (Nr. 25081) ist in Hamburg und Schleswig-Holstein anerkannt und findet ab Montag, 17.08.2026, an fünf Tagen, jeweils von 9 – 16 Uhr, in der VHS Norderstedt/Rathaus statt. Die Teilnahme kostet 325 Euro pro Person.

Die VHS kann unter Tel. 040 535 95-900 oder info@vhs-norderstedt.de erreicht werden. Anmeldungen nimmt die VHS Norderstedt online, persönlich im VHS-Center oder per E-Mail an info@vhs-norderstedt.de entgegen.