Veröffentlicht am 08.08.2026

Norderstedt. Die reine Kraft der Stimme: Drei Operntenöre – unverstärkt, ohne Mikrofone, ohne technische Verstärkung. Ein Konzertabend, der das Wesentliche feiert: die Stimme. Mit der Jubiläumstournee 2026/2027 blickt „Die Himmlische Nacht der Tenöre" auf 20 Jahre Bühnenerfolg zurück – und bleibt ihrer einzigartigen Idee treu: Operngesang in seiner reinsten Form, völlig unverstärkt, unmittelbar und berührend. In einer Zeit, in der Live-Erlebnisse häufig durch Technik geprägt werden, setzt dieses Format bewusst auf das Gegenteil: absolute Authentizität – getragen von Akustik, Raum und künstlerischer Präsenz.

Drei exzellente Operntenöre entfalten gemeinsam mit einem fein abgestimmten Streichensemble eine Klangwelt, die ohne technische Effekte auskommt und gerade dadurch ihre große Wirkung entfaltet. Jede Nuance wird hörbar, jeder Atemzug, jede dynamische Wendung – getragen allein von der Stimmkraft der Tenöre und der Akustik des Saals. In Kirchen, Konzertsälen und besonderen Spielstätten entsteht so ein einzigartig intensives Live-Erlebnis, das sich bewusst vom Üblichen abhebt: nah, authentisch und unverfälscht. Das Publikum erlebt nicht nur Musik, sondern echte, unmittelbare Klangqualität – ohne Filter, ohne elektronische „Vergrößerung".

Inhaltlich führt die Jubiläumstournee erneut nach Bella Italia, dem Mutterland großer Opernkomponisten und unvergesslicher Melodien. Die zweistündige Show entführt in die Welt der italienischen Oper – mit Werken und Klangbildern, die wie kaum etwas anderes Leidenschaft, Dramatik und Eleganz verbinden. Klassiker von Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Ruggero Leoncavallo und Ernesto De Curtis bilden das musikalische Zentrum. Momente wie „La donna è mobile" oder „Passione" werden in dieser akustischen Unmittelbarkeit zu Gänsehaut-Erlebnissen – weil die Stimme nicht nur „klingt", sondern den Raum tatsächlich füllt.

Das Programm der Jubiläumstournee vereint Höhepunkte aus zwei Jahrzehnten mit einem festlichen Repertoire rund um den Jahreswechsel: große Arien, zeitlose Melodien und klassische Glanzpunkte, die seit Generationen Menschen begeistern. Begleitet werden die drei Tenöre von einem Streichensemble & Klavier, das als transparentes Fundament den Stimmen Raum lässt – für Strahlkraft, Tiefe und jene intensiven Momente, die man nicht „verstärken" kann. Gerade diese Reduktion auf das Wesentliche macht den Abend so besonders.

Ob in ehrwürdigen Kirchen oder renommierten Konzertsälen: „Die Himmlische Nacht der Tenöre" ist eine Einladung, Oper und klassische Musik wieder so zu erleben, wie sie gedacht ist – als reines Zusammenspiel von Stimme, Raum und Emotion.

Die Tour startet im Dezember 2026 und führt bis Februar 2027 durch zahlreiche Städte in Deutschland. Tickets ab 32,45 Euro sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online erhältlich. Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket für einen einzigartigen Abend voller reiner Klangkraft!

Himmlische Nacht der Tenöre

Samstag, 06.02.2027 | 19:00 Uhr

Christuskirche

Kirchenstr. 12, 22848 Norderstedt

Ticketlink: https://www.eventim.de/event/himmlische-nacht-der-tenoere-das-original-live-und-ohne-technische-verstaerkung-christuskirche-21390425/?affiliate=GMD#tab=

Besetzung:

Georgios Filadelfefs Georgi Dinev (Juri Nikolov, Aleksandar Krunev) Ivaylo Yovchev Krasimir Shterev - Konzertmeister Milena Ivanova – Violine Vanya Nikolcheva - Violoncello Valentina Vasileva - Klavier