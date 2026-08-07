Veröffentlicht am 07.08.2026

Norderstedt. Der langjährige Norderstedter CDU-Kommunalpolitiker Gert Leiteritz ist im Alter von 84 Jahren an seinem Altersruhesitz in Tönning verstorben. „Gert Leiteritz hat über Jahrzehnte die Kommunalpolitik in Norderstedt maßgeblich mitgeprägt. Mit ihm verlieren wir einen außerordentlich erfahrenen Kommunalpolitiker, der sich mit großem Engagement für unsere Stadt und ihre Menschen eingesetzt hat“, würdigt der Norderstedter CDU-Vorsitzende Thorsten Borchers den Verstorbenen.

Besonders bemerkenswert ist seine jahrzehntelange, ununterbrochene Zugehörigkeit zur Norderstedter Stadtvertretung von 1974 bis 2018. In diesen 44 Jahren erwarb sich Gert Leiteritz ein umfassendes Wissen in nahezu allen Bereichen der Kommunalpolitik. Er arbeitete engagiert in zahlreichen Ausschüssen mit, war unter anderem stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion und übernahm zahlreiche weitere verantwortungsvolle Aufgaben. Von 2013 bis zu seinem Ausscheiden aus der Stadtvertretung im Jahr 2018 führte er als Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Günther Nicolai den Hauptausschuss. Gleichzeitig führte er die CDU-Fraktion als Vorsitzender. „Von seiner großen Erfahrung und seinen umfassenden Kenntnissen konnten insbesondere neue Mitglieder unserer Fraktion immer profitieren“, erinnert sich Thorsten Borchers.

„Gert Leiteritz vertrat seine Überzeugungen mit Klarheit und Beharrlichkeit. Notwendigen Auseinandersetzungen ging er nicht aus dem Weg. Wenn er von einer Sache überzeugt war, setzte er sich mit Nachdruck dafür ein – geradlinig, engagiert und immer mit dem Blick auf das Wohl seiner Stadt.“ Über viele Jahrzehnte war Gert Leiteritz zugleich ein engagierter Interessenvertreter seines Stadtteils Glashütte. Hier war er tief verwurzelt. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zeigte sich nicht zuletzt darin, dass sie ihn immer wieder direkt in die Norderstedter Stadtvertretung wählten. Neben der Kommunalpolitik gehörte das Reisen zu seinen Leidenschaften. Besonders gern war er mit seinem Wohnmobil unterwegs. Auf seinen Reisen fand er Abstand vom politischen Alltag und schöpfte neue Kraft für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement. „Gert Leiteritz hat sich um seine Heimatstadt Norderstedt verdient gemacht. Wir verlieren mit ihm einen Kommunalpolitiker, der über mehr als vier Jahrzehnte Verantwortung übernommen und die Entwicklung unserer Stadt mitgestaltet hat. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen. Die CDU Norderstedt wird Gert Leiteritz ein ehrendes Andenken bewahren“, so Thorsten Borchers abschließend.