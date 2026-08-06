Veröffentlicht am 06.08.2026

Kreis Segeberg. Kreis-Kulturplanerin Dr. Christine Künzel lädt für Dienstag, 8. September, zur dritten Kulturkonferenz im Kreis Segeberg ein. Beginn ist um 16 Uhr im Rathaus in Norderstedt. „Die Kulturkonferenz hat sich zu einem erfolgreichen Veranstaltungsformat im Kreis Segeberg entwickelt, wo sich regionale Kulturvereine, Künstler*innen und Kulturakteur*innen über aktuelle Entwicklungen informieren und austauschen können“, sagt Künzel, die sich darauf freut, auch bei der dritten Konferenz möglichst viele Interessierte begrüßen zu können. „Im besten Fall soll die Kulturkonferenz in jedem Jahr an einem anderen Ort im Kreis stattfinden“, so Künzel.

Zentrales Thema der Veranstaltung ist dieses Mal das ehrenamtliche Engagement im Kulturbereich. Dazu wird es einen Vortrag und einen Workshop von der Leiterin des Freiwilligenzentrums im Kreis Plön, Charlotte Reimann, geben. „Kulturelles Leben auf dem Land lebt in hohem Maße vom Engagement Ehrenamtlicher. Wir möchten darüber sprechen, wie dieses Engagement gestärkt und langfristig gesichert werden kann“, so Reimann.

Zu Beginn werden die Kulturplanerin des Kreises und der neue Leiter des Amtes für Bildung und Kultur der Stadt Norderstedt, Dr. Leon Ziemer, über den Stand der Kulturentwicklungsplanung in Kreis und Stadt berichten. Zudem wird sich die Regionalgruppe Schleswig-Holstein der Kulturpolitischen Gesellschaft vorstellen, die sich als sich als Mittlerin zwischen kulturpolitischer Theorie und Praxis versteht.

Auch diesmal werden Kulturvereine wieder die Möglichkeit haben, sich und ihre Arbeit zu präsentieren. „Es gibt so viele engagierte Kulturvereine im Kreis Segeberg. Der Schwerpunkt Ehrenamt soll in diesem Jahr besonders dazu dienen, dieses Engagement sichtbarer zu machen und besonders wertzuschätzen“, sagt Künzel. Als kulturelles Highlight gibt es direkt im Anschluss an die Kulturkonferenz die Möglichkeit, die Eröffnung der Fotoausstellung der Fotowerkstatt der vhs Norderstedt zum Thema Straßenfotografie zu besuchen, die ebenfalls im Norderstedter Rathaus stattfindet.

Eine Teilnahme an der Kulturkonferenz ist nur mit Anmeldung bis Samstag, 15. August, möglich: per E-Mail an kultur@segeberg.de oder telefonisch unter 04551 951-9183.