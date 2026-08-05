Veröffentlicht am 05.08.2026

Der Pianist Jaehyun Jeon, der für seine tiefgründigen Interpretationen und seinen warmen, klangvollen Ausdruck geschätzt wird, absolvierte die Seoul Arts High School sowie die Musikfakultät der Seoul National University. Bereits während seines Studiums wurde seine herausragende Musikalität anerkannt; als ausgewählter Solist konzertierte er mit dem Orchester der Seoul National University und erregte damit erstmals größere Aufmerksamkeit.

Im Anschluss ging er nach Deutschland, wo er sein Masterstudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main erfolgreich abschloss. Derzeit setzt er seine Ausbildung im Konzertexamen an derselben Hochschule bei Oliver Kern fort und erweitert kontinuierlich seinen künstlerischen Horizont. Durch Preisgewinne beim Internationalen Klavierwettbewerb von Campillos in Spanien sowie beim Internationalen Klavierwettbewerb von Minerbio in Italien machte Jeon auch international auf sich aufmerksam. Darüber hinaus vertiefte er seine musikalische Entwicklung durch die Teilnahme an Meisterkursen bei renommierten Künstlerpersönlichkeiten wie Pascal Rogé, Leonid Margarius und Fabio Bidini.

Als Interpret deckt er ein breites Spektrum vom Solorezital bis zum Konzert mit Orchester ab. Er konzertierte unter anderem mit dem Philharmonischen Orchester Gießen sowie dem Orchester der Seoul National University und trat auf bedeutenden Bühnen im In und Ausland auf, darunter die Alte Oper Frankfurt, das Petit Palau in Barcelona, der Salon Pause Kawai in Tokio, das Steinway Hall Seoul sowie der Konzertsaal des Seongnam Arts Center.

Als Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD, der Yehudi Menuhin Stiftung Live Music Now sowie der Yamaha Music Foundation of Europe wird sein künstlerisches Potenzial nachhaltig gewürdigt. Mit seinem Spiel möchte er dem Publikum Wärme und Trost schenken und arbeitet unermüdlich daran, diesem Anspruch gerecht zu werden.

PROGRAMM: Dmitri Schostakowitsch (1906–1975) Präludium und Fuge C-Dur op. 87 Nr. 1 Johannes Brahms (1833–1897) Klaviersonate Nr. 1 C-Dur op. 1 I. Allegro II. Andante III. Scherzo. Allegro molto e con fuoco – Più mosso IV. Finale. Allegro con fuoco PAUSE Ludwig van Beethoven (1770–1827) Klaviersonate Nr. 29 B-Dur op. 106 „Große Sonate für das Hammerklavier“ I. Allegro II. Scherzo. Assai vivace III. Adagio sostenuto. Appassionato e con molto sentimento IV. Largo – Allegro risoluto Frédéric Chopin (1810–1849) Nocturne E-Dur op. 62 Nr. 2 Die Cognito-Reihe besteht bereits seit 2002 und ist eine Kooperation der Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH und der Yamaha Music Europe Foundation. Die Idee dieser Konzerte ist, musikalischen Ausnahmetalenten die Möglichkeit zu geben, vor Publikum zu spielen. Die Konzertbesucher haben wiederum die Chance, einen wunderbaren Klassik-Abend zu genießen und unter Umständen „die Stars von morgen“ in jungen Jahren erlebt zu haben.

Kulturwerk am See und Yamaha Music Europe Foundation präsentieren: Konzertreihe Cognito Jaehyun Jeon (Klavier)

Dienstag, 08. September 2026 um 19:30 Uhr Kulturwerk am See (kleiner Saal) Am Kulturwerk 1 22844 Norderstedt

Tickets 28,00 € inkl. Gebühr TicketCorner - Eingang über das Brauhaus "Hopfenliebe" Rathausallee 60 22846 Norderstedt Telefon: 040 / 30 987 - 123 E-Mail: vorverkauf@meno-gmbh.de auch online und an allen bekannten Vorverkaufsstellen