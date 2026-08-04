Veröffentlicht am 04.08.2026

Norderstedt. Das Kulturwerk am See präsentiert am Donnerstag, 10. September 2026 um 19:30 Uhr den Kabarettisten Martin Zingsheim mit seinem Programm „Irgendwas mach ich falsch". Der Eintritt kostet 37,00 / 33,00 / 28,00 € inkl. Gebühren.

Politik, Erziehung, der Beruf oder das Privatleben: Überall wird erwartet, dass man konstant abliefert, alles im Griff hat und man dabei bloß keine Schwäche zeigt. Doch zwischen Informationsflut, Achtsamkeitsseminaren und Klimawandel versteht man oft selbst kaum, was eigentlich los ist. Martin Zingsheim macht da nicht länger mit und hat die Erkenntnis: „Irgendwas mach ich falsch."

Gerade daraus entsteht ein sprachlich raffiniertes, unterhaltsam tiefgründiges und angenehm verrücktes Kabarettprogramm – gewürzt mit einer Prise mitreißender Musik. Live und ganz analog im Theater. Zingsheim bietet die perfekte Mischung aus kritischer Satire, lockerer Comedy und einer Prise mitreißender Musik.

Der beliebte Kabarettist stellt sich dem unhinterfragten Irrsinn und den für sicher geglaubten Scheinwahrheiten. Witzig, relevant und im positiven Sinne verrückt. Das Programm führt auf eine aberwitzige kabarettistische Achterbahnfahrt von A wie Bildungspolitik bis Z wie Energiewende.

Tickets & Kontakt: TicketCorner – Eingang über das Brauhaus „Hopfenliebe", Rathausallee 60, 22846 Norderstedt, Telefon: 040 / 30 987 - 123, E-Mail: vorverkauf@meno-gmbh.de

Weitere Informationen unter https://www.birgitsoell.de/martin-zingsheim/ und www.zingsheim.com