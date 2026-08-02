Veröffentlicht am 02.08.2026

Norderstedt. Wenn der Spätsommer seine Schätze zeigt: Am 15. August 2026 erkundet die VHS Norderstedt bei einer Kräuterwanderung heimische Wild- und Heilpflanzen.

Wenn sich der Sommer langsam dem Ende zuneigt, tragen viele heimische Wildpflanzen Samen und Früchte. Genau diese Jahreszeit steht im Mittelpunkt einer Kräuterwanderung der VHS Norderstedt.

Während des Rundgangs lernen die Teilnehmenden ausgewählte Wild- und Heilpflanzen sicher zu bestimmen und erfahren, wie sie traditionell und heute verwendet werden. Ergänzt wird das Pflanzenwissen durch praktische Hinweise für Küche, Naturapotheke und Alltag sowie durch spannende Geschichten rund um heimische Kräuter.

Der Kurs (Nr.13009) findet am Samstag, 15.08.2026 von 15 bis 17 Uhr in Norderstedt statt und die Teilnahmegebühr beträgt 22 Euro pro Person. Weitere Informationen unter . Anmeldungen nimmt die VHS Norderstedt online, persönlich im VHS-Center oder per E-Mail an info@vhs-norderstedt.de entgegen.