Veröffentlicht am 05.08.2026

Norderstedt. Englisches Blues-Quintett grooved beim Blueswerk. Eddy Smith und seine 507er sind ein Quintett, das man in Großbritannien inzwischen gehört haben muss: „Grooves voller Seele, die Spaß machen und mit Sicherheit ein Lächeln auf jedes Gesicht zaubern" (GIGsoup). Ihr Sound, der von einer gospelartigen Orgel geprägt ist, erinnert an die jüngere Vergangenheit. Dieser Klang, Eddies rauchige Stimme, die mitreißenden Melodien und das Songwriting mit Herz haben zu Vergleichen mit Joe Cocker, Marcus King u.a. geführt.

Groß geworden auf verschiedenen Festivals, etwa dem Isle of Wight oder dem Americana UK Festival haben Eddy und seine Freunde nach ihrem Debütalbum eine steile Karriere hingelegt.

Es wird spannend, das Quintett beim Blueswerk zu erleben, von dem es nach einem der Festivals zusammenfassend hieß: „They blew our socks off".

Eddy Smith and the 507 (GB)

Freitag, 18.09.2026, 20 Uhr

Kulturwerk am See, Am Kulturwerk 1, 22844 Norderstedt

Tickets: 29,50 € + VVK im TicketCorner (Eingang über das Brauhaus Hopfenliebe, Rathausallee 60, 22846 Norderstedt, Telefon: 040 / 30 987-123, vorverkauf@meno-gmbh.de), unter https://www.kulturwerk-am-see.de/programm und an der Abendkasse im Kulturwerk für 34,00 €

Foto: Eddy Smith