Veröffentlicht am 06.08.2026

Norderstedt. Christin Büchel ist mit Leidenschaft dabei, wenn sie kreativ tätig sein kann. Stempel und Stanzen haben es ihr besonders angetan. In der Stadtteilbücherei Garstedt zeigt sie unter dem Motto „Handmade in Garstedt", wie man mit einfachen Mitteln kleine Geschenke, Gutscheine, Grußkarten und noch vieles mehr gestalten kann.

Am Donnerstag, 20. August, Beginn ist um 17 Uhr, präsentiert sie verschiedene Objekte, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor Ort umgesetzt werden können.

Die Veranstaltung ist kostenlos, um eine Spende und ggf. eine kleine Materialumlage wird aber gebeten. Handstanzen, Stempel usw. können vor Ort genutzt werden. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel 040 523 18 08 oder per E-Mail: stb-garstedt@norderstedt.de.

Handmade in Garstedt – Kreativ mit Stempeln und Stanzen Donnerstag, 20. August 2026, 17.00 – 18.00 Uhr Stadtteilbücherei Garstedt, Europaallee 36 Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten Anmeldung telefonisch unter 040/523 18 08 oder per E-Mail: stb-garstedt@norderstedt.de

Veranstalter: Stadtbücherei Norderstedt