Veröffentlicht am 06.08.2026

Norderstedt. Am Sonntag, 23. August, findet von 9:30 – 12 Uhr im Mütterzentrum Norderstedt ein Treff für Papas mit Kind statt. Die Papas treffen sich regelmäßig in einer geselligen Runde zum Frühstück, um Austausch zu finden, Unterstützung anzubieten und um Kontakte zu knüpfen.

Für die Kinder stehen die Spielräume des Mütterzentrums zur Verfügung. Bei gutem Wetter können die Spielplätze genutzt werden und bei Interesse können weitere Aktivitäten geplant werden. Die Teilnahme inkl. Frühstück kostet 7 Euro pro Papa. Jedes Kind ab 1 Jahr kostet 1 €. „Eine Anmeldung ist erwünscht, aber auch Kurzentschlossene sind willkommen“, erzählt Papa Marcus, der den Treff leitet.

Die Anmeldung ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr im Mütterzentrum, Kielortring 51, telefonisch unter 040/ 523 72 50 oder per E-Mail an info@muetterzentrum-norderstedt.de möglich. Weitere Infos & Kursangebote unter www.muetterzentrum-norderstedt.de.