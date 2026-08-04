Veröffentlicht am 04.08.2026

Norderstedt. Vergangenen Donnerstag (30.07.2026) kam es zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Europaallee. Mehrere Kellerabteile waren durch das Feuer betroffen. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 14:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem Mehrfamilienhaus in der Europaallee gerufen, da es dort im Keller brannte.

Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf mehrere Abteile über, ehe es durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht abschließend beziffert werden.

Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern momentan noch an. Der brandbetroffene Keller wurde hierzu beschlagnahmt.

Die Kriminalpolizei Norderstedt führt die Ermittlungen zum Brandgeschehen und sucht nun Zeugen, die Angaben zur Entstehung des Brandes machen können oder ggf.verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat werden unter der Rufnummer 040 / 52806-0 entgegengenommen.