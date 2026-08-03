Veröffentlicht am 03.08.2026

Norderstedt. Der PACT Norderstedt-Mitte lädt am Samstag, 15. August 2026, von 13:00 bis 18:00 Uhr zum großen Kinderfest auf dem Rathausplatz ein. Familien dürfen sich auf einen fröhlichen Nachmittag mit zahlreichen Mitmachaktionen und vielen Attraktionen freuen. Der Eintritt ist selbstverständlich frei.

Der Rathausplatz verwandelt sich an diesem Tag in eine bunte Erlebniswelt für Kinder. Ob Toben, Spielen oder Staunen – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Zu den Höhepunkten gehören ein Ballonkünstler, der mit seinen fantasievollen Figuren begeistert, Glitzer-Tattoos, Kinderschminken, mehrere Hüpfburgen sowie abwechslungsreiche Aktionsgeräte, die für jede Menge Bewegung und Spaß sorgen.

Sponsor des Kinderfestes ist die HASPA in der Rathausallee, die mit Manni die Maus und weiteren Überraschungen dabei sein wird.

Auch kulinarisch ist bestens für die kleinen und großen Gäste gesorgt. Besonders beliebt dürften die frisch zubereiteten Bubble Waffeln, Würstchen und Pommes und Slush Eis sein, die angeboten werden. Zusätzlich haben die Restaurants im Quartier geöffnet und freuen sich auf Ihren Besuch.

Mit dem Kinderfest möchte der PACT Norderstedt-Mitte einen unbeschwerten Ferientag für die ganze Familie schaffen und gleichzeitig die Innenstadt als lebendigen Treffpunkt erlebbar machen. Zahlreiche weitere Überraschungen und Mitmachaktionen runden das abwechslungsreiche Programm ab.

Der PACT Norderstedt-Mitte freut sich auf viele kleine und große Besucherinnen und Besucher und einen fröhlichen Sommertag voller Spiel, Spaß und gemeinsamer Erlebnisse.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen in Norderstedt-Mitte finden Interessierte unter www.norderstedt-mitte.de.

Foto: PACT Norderstedt-Mitte