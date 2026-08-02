Veröffentlicht am 02.08.2026

Für das ParkFunkeln Norderstedt 2026 beginnen ab Mitte August die Aufbauarbeiten im Stadtpark. Daher wird das Veranstaltungsgelände von Sonntag, 16. August 2026, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 1. September 2026, 5:00 Uhr vollständig gesperrt. Besucher:innen werden gebeten, in diesem Zeitraum die ausgeschilderten Wege in den übrigen Parkbereichen zu nutzen. Ab Mitte August laufen im Stadtpark Norderstedt die Vorbereitungen für das diesjährige ParkFunkeln Norderstedt. Mit der Einzäunung des Veranstaltungsgeländes beginnen die Aufbauarbeiten für die Veranstaltung, anschließend folgen die Installationen für Licht, Ton und Gastronomie. Dabei werden unter anderem Kabel und Lichtschläuche verlegt, Projektoren und Scheinwerfer installiert sowie verschiedene Lichtobjekte im Veranstaltungsbereich aufgebaut.

Aus diesem Grund ist das Veranstaltungsgelände von Sonntag, 16. August 2026, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 1. September 2026, 5:00 Uhr für Besucher:innen vollständig gesperrt. Betroffen sind die Bereiche rund um die Waldbühne, den jungen Wald und die Heideflächen. Auch die beiden Parkzugänge am Moorweg bleiben in diesem Zeitraum geschlossen und nur die Ostseite des Regenrückhaltebeckens ist begehbar.

Zur besseren Orientierung im Stadtpark werden die weiterhin nutzbaren Wege deutlich ausgeschildert. Die Stadtpark Norderstedt GmbH bittet alle Parkgäste um Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen.

Das ParkFunkeln Norderstedt 2026 findet an zwei verlängerten Wochenenden statt: vom 20. bis 23. August 2026 sowie vom 27. bis 30. August 2026. Mit Beginn der Geländesperrung startet der technische Aufbau der Veranstaltung.

Der Zugang zum Park über den Moorweg ist während des gesamten Sperrzeitraums nicht möglich. Der Haupteinlass zur Veranstaltung sowie die Informationsstelle befinden sich an der Seepromenade auf Höhe des Zugangs zur Waldbühne.

Tickets für das ParkFunkeln 2026 sind im Vorverkauf im SPOTZ Norderstedt sowie online unter www.parkfunkeln-norderstedt.de erhältlich. Dort finden Interessierte auch weitere Informationen zu Programm, Veranstaltung und Anreise. Da die Anzahl der Tickets pro Abend begrenzt ist, wird eine Abendkasse nur bei verfügbarer Restkapazität eingerichtet.