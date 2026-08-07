Veröffentlicht am 07.08.2026

Norderstedt. Wer gerne Brett- oder Kartenspiele spielt, aber keine Mitspieler findet, wird im Seniorentreff Garstedt fündig. Die Studentin Svenja Brühl organisiert dort seit Herbst 2025 ehrenamtlich und kostenlos einen Spieletreff für die Generation 60+.

Getroffen wird sich in der Kirchenstraße 53 in 22848 Norderstedt, jeweils von 14.30 bis etwa 16.30 Uhr. Getränke und Verpflegung bringen die Teilnehmenden nach eigenem Bedarf mit.

Im August und September pausiert das Angebot wegen der Vorlesungszeit. Ab Oktober trifft sich die Runde dann wieder an jedem dritten Mittwoch im Monat – der nächste Termin ist der 21. Oktober 2026 um 14.30 Uhr.

„Svenja macht das richtig klasse", sagt Jeannine Strozynski, Leiterin des Sozialwerks. Freie Plätze gibt es noch – Interessierte sind herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen.