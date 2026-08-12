Veröffentlicht am 12.08.2026

Norderstedt (ots) - Nach einem Fall der schweren räuberischen Erpressung hat die Kriminalpolizei in Norderstedt die Ermittlungen aufgenommen. Ein 20-jähriger Norderstedter soll gestern (11.08.2026) im westlichen Teil des Stadtparks von mehreren maskierten Personen überfallen worden sein. Sie erbeuteten einen niedrigen Bargeldbetrag und flüchteten in Richtung Falkenbergstraße. Es werden Zeugen gesucht.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen traf der 20-Jährige gegen 18:30 Uhr auf einen Jugendlichen. Währenddessen sollen sich bis zu acht Personen mit zum Teil verdeckten Gesichtern und jugendlicher Erscheinung dem 20-Jährigen genähert und ihm unter Bedrohung Geld in geringer Höhe abgenommen haben. Die Täter flüchteten anschließend über die Falkenbergstraße und dann in unbekannte Richtungen.

Möglicherweise teilten sie sich auch in kleinere Gruppen auf oder flüchteten allein weiter. Die Verwendung von E-Scootern ist ebenso möglich.

Vier der flüchtigen Personen wurden wie folgt beschrieben:

Person 1.: männlich und jugendlich, zwischen 1,70 und 1,80 m groß und schlank, helle Haut, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze und einer schwarzen Hose mit einem lilafarbenen Streifen, dazu trug er schwarze Sportschuhe mit roten Applikationen, auffälliger Geruch nach Tabak

Person 2.: männlich, jugendliche Erscheinung, trug eine auffällige roségold farbene Stepp- oder Pufferjacke

Person 3. und 4.: männlich, jugendliche Erscheinung, dunkel gekleidet

Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine Frau mit Kinderwagen das Tatgeschehen beobachtet haben dürfte. Sie und weitere Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und den flüchtigen Tätern sowie deren Verbleib machen können, werden gebeten, sich per Telefon über die Rufnummer 040-528060 oder per Email an egjugend.norderstedt.kpst@polizei.landsh.de bei den Ermittlern zu melden.