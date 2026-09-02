Veröffentlicht am 02.09.2026

Norderstedt. Am Sonntag, den 13. September 2026, verwandelt sich der Stadtpark Norderstedt wieder in eine bunte Sport- und Begegnungsmeile: Die Lebenshilfe Norderstedt lädt von 11:00 bis 17:00 Uhr zum zehnten inklusiven Sportfest „Sportiv – Inklusiv – Aktiv – dabei sein!“ ein. Das Beste: Der Eintritt ist frei. Was die Gäste erwartet? Ein ganzer Tag voller Bewegung, Begegnung und Miteinander. Sportliche Wettbewerbe für alle Altersgruppen, eine vielfältige Info- und Mit-Mach-Meile sowie ein buntes Bühnenprogramm machen das Fest zu einem Highlight für Groß und Klein – mit und ohne Behinderung.

„Unser Ziel ist es, gemeinsam Spaß an Bewegung zu erleben und gleichzeitig den Gedanken der Inklusion in Norderstedt weiter zu stärken“, betont Thomas Beck, Vorstandsvorsitzender des Lebenshilfe Norderstedt e.V.. In diesem Jahr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher des Sportfestes auf zwei ganz besondere Schirmherren freuen: Alexander Källner und Lovis Wiefelspütz. Die beiden Freunde verbindet nicht nur eine außergewöhnliche Freundschaft, sondern auch eine gemeinsame Weltreise, die sie vor einigen Jahren unternommen haben.

Lovis Wiefelspütz ist neurodivergent und lebt mit ADHS, Hypersensibilität und Hochbegabung. Alexander Källner hat AMC (Arthrogryposis multiplex congenita), eine seltene angeborene Gelenksteife. Er kann seine Arme nur eingeschränkt bewegen und trägt von der Hüfte abwärts Orthesen. Gemeinsam bezeichnen sich die beiden als „interabled Duo“ – ein Begriff, den sie selbst geprägt haben.

Ihre Freundschaft stellten sie auf einer ganz besonderen Reise unter Beweis: 344 Tage lang waren Alexander Källner und Lovis Wiefelspütz gemeinsam unterwegs und bereisten dabei 16 Länder. Dabei unterstützten sie sich gegenseitig auf ganz unterschiedliche Weise. Lovis übernahm unterwegs unter anderem Alexanders körperliche Pflege und half ihm bei der Bewältigung von Barrieren. Im Gegenzug profitierte Lovis mit seinem ADHS von Alexanders Ruhe, seinem Organisationstalent und seinem kühlen Kopf.

Gemeinsam erlebten die beiden die unterschiedlichsten Seiten des Reisens und ihrer Freundschaft: Sie kämpften mit Heimweh, erfuhren große Gastfreundschaft, verbrachten wochenlang in einem nur acht Quadratmeter großen Van in Neuseeland, feierten Partys in Malaysia und pflegten sich gegenseitig während Krankheiten. Im Amazonasgebiet Ecuadors waren sie tagelang von der Außenwelt abgeschnitten. In Kolumbien gingen sie gemeinsam tauchen – eine Situation, in der Lovis eine Panikattacke erlebte. Und natürlich blieb auch das ein oder andere Aufeinandertreffen nicht aus.

Von diesen Erlebnissen, den besonderen Herausforderungen des gemeinsamen Reisens und vor allem von ihrer Freundschaft werden Alexander Källner und Lovis Wiefelspütz beim Sportfest persönlich berichten.

Wer noch tiefer in ihre Geschichte eintauchen möchte, hat zudem die Gelegenheit, das gemeinsam verfasste Buch über ihre Reise direkt vor Ort im Stadtpark Norderstedt zu erwerben. Auf Wunsch signieren die beiden ihr Buch auch persönlich.

Sportliche Wettbewerbe für alle Das Herzstück des Festes sind die vier inklusiven Läufe rund um den Stadtparksee. Alle Teilnahmen sind kostenlos, jede und jeder erhält vor dem Start ein T-Shirt und im Ziel eine Medaille.

• 12:30 Uhr – Kinder-Lauf 1–2 Runden à 400 Meter an der Seepromenade für Kinder bis 6 Jahre mit und ohne Behinderung. • 13:00 Uhr – Inklusions-Lauf 1–3 Runden à 2,1 km um den Stadtparksee. Hier starten alle gemeinsam und laufen um den Stadtparksee. • 14:00 Uhr – Nordic Walking 1–2 Runden à 2,1 km für alle, die es sportlich, aber entspannt mögen. • 15:00 Uhr – Team-Lauf 1 Runde à 2,1 km. Je eine Person mit und eine ohne Behinderung bilden ein Team, absolvieren die Strecke zusammen und überqueren als Duo die Ziellinie.

Anmeldungen sind vorab über www.norderstedt-sportiv-inklusiv.de möglich, Nachmeldungen auch direkt am Veranstaltungstag.

Spiele-Meile und Info-Promenade Bereits ab 11:15 Uhr lädt die Spiele-Meile mit zehn abwechslungsreichen Mit-Mach-Stationen ein. Kinder können sich eine Stempelkarte holen, jede Station ausprobieren – vom Gummistiefel-Weitwurf über Spielmobil bis zum Riesen-Seifenblasen machen – und sich zum Abschluss einen kleinen Preis sichern.

Auf der Promenade wartet die Info-Meile mit zahlreichen Vereinen, Initiativen und Institutionen. Dort stellen sich u. a. die Inklusionsagentur Norderstedt, das Lebenshilfe-Werk Norderstedt, die VHS Norderstedt, die Familienzentren Norderstedt, das Mütterzentrum Norderstedt, TuRa Harksheide und weitere Partner vor.

Einladung an alle Das Sportfest hat sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Termin im Veranstaltungskalender entwickelt. „Wir freuen uns über alle, die Lust haben vorbeizukommen – egal ob als Teilnehmerin, Teilnehmer oder Zuschauerin und Zuschauer“, ergänzt Isabel Fritsche, die die Organisation leitet.