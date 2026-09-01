Veröffentlicht am 01.09.2026

Norderstedt. Im Rahmen ihrer Sommertour 2026 besucht die FDP-Fraktion Norderstedt die Sportvereine der Stadt, um sich vor Ort über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen auszutauschen. Ein weiterer Termin führte die FDP-Fraktion dabei zu TURA Harksheide. „Unsere Sommertour lebt vom direkten Austausch mit den Menschen vor Ort. Wer gute Sportpolitik gestalten möchte, muss den Vereinen zuhören und ihre Erfahrungen ernst nehmen. Genau das ist unser Anspruch“, erklärt Florian Meyer, sportpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion Norderstedt.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen die städtischen Sporthallen, vor allem hier die von den Cheerleadern genutzte Halle Fadens Tannen-Alt und die moderne Tarpenbekhalle mit all ihren noch vorhandenen Kinderkrankheiten. Besonders wurden auch die Auswirkungen reduzierter Hallenzeiten auf den Trainings- und Sport-betrieb angesprochen. Deutlich wurde dabei, dass diese Herausforderungen viele Sportvereine in Norderstedt sehr stark betreffen.

Ein weiteres Thema war der ständige Austausch zwischen Verein, Verwaltung und Politik. Die Vereinsvertreter machten deutlich, dass sie sich einen regelmäßigen Dialog und eine frühzeitige Kommunikation mit der Politik rund um die Sportthemen, wie zum Beispiel die Neufassung der Sportförderrichtlinien, wünschen. Für die FDP-Fraktion ist dieser Austausch ein wichtiger Baustein, um die Anliegen der Vereine besser in die politische Arbeit einfließen zu lassen.

Die Sommertour wird in den kommenden Wochen mit weiteren Vereinsbesuchen fortgesetzt. „Unsere Sportvereine leisten Tag für Tag einen wichtigen Beitrag für den Zusammenhalt in unserer Stadt. Damit dieses Engagement auch künftig erfolgreich fortgeführt werden kann, braucht es moderne und ver-lässliche Sportstätten. Die Gespräche unserer Sommertour liefern daher wertvolle Impulse für unsere zu-künftige politische Arbeit“, so fasst Tobias Mährlein, Fraktionsvorsitzender der FDP-Fraktion Norderstedt und Landtagskandidat für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein, die Ergebnisse zusammen. Die FDP-Fraktion wird die gewonnenen Eindrücke in ihre weitere sportpolitische Arbeit einfließen lassen und den Dialog mit den Norderstedter Sportvereinen im Rahmen der Sommertour fortsetzen.