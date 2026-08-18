Veröffentlicht am 18.08.2026

Norderstedt. Im Rahmen ihrer Sommertour 2026 besucht die FDP-Fraktion Norderstedt die Sportvereine der Stadt, um sich vor Ort über aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen auszutauschen. Einer der ersten Termine führte die FDP-Fraktion zum Glashütter SV. Dort wurde der Zustand der Sportstätten besichtigt und es fand ein intensiver Informationsaustausch statt. „Unsere Sommertour lebt vom direkten Austausch mit den Menschen vor Ort. Wer gute Sportpolitik gestalten möchte, muss den Vereinen zuhören und ihre Erfahrungen ernst nehmen. Genau das ist unser Anspruch“, erklärt Florian Meyer, sportpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion Norderstedt. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die städtische Sportstätte an der Poppenbütteler Straße, die der Verein im Rahmen eines Nutzungsvertrages nutzt. Thematisiert wurden unter anderem der Zustand der Umkleidekabinen sowie die Zukunft der Flutlichtanlage. Deren Technik ist mittlerweile so veraltet, dass Ersatzteile und Leuchtmittel kaum noch verfügbar sind. Ein Ausfall hätte erhebliche Auswirkungen auf den gesamten Trainings- und Spielbetrieb.

Darüber hinaus berichteten die Vereinsvertreter von ihren Erfahrungen im Austausch mit der Stadtverwaltung. Die Zusammenarbeit wurde dabei ausdrücklich als sehr konstruktiv beschrieben. Gleichzeitig wurde aber der Wunsch nach einem regelmäßigen politischen Austausch auch mit den anderen Fraktionen deutlich. Nach Angaben des Vereins liegt der letzte Besuch einer politischen Fraktion viele Jahre zurück, und auch dieser war ebenfalls ein Besuch der FDP-Fraktion.

„Unsere Sportvereine leisten Tag für Tag einen wichtigen Beitrag für den Zusammenhalt in unserer Stadt. Damit dieses Engagement auch künftig erfolgreich fortgeführt werden kann, braucht es moderne und verlässliche Sportstätten. Die Gespräche unserer Sommertour liefern daher wertvolle Impulse für unsere zu-künftige politische Arbeit“, so fasst Tobias Mährlein, Fraktionsvorsitzender der FDP-Fraktion Norderstedt und Landtagskandidat für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein, die Ergebnisse zusammen.

Die FDP-Fraktion wird die gewonnenen Eindrücke in ihre weitere sportpolitische Arbeit einfließen lassen und den Dialog mit den Norderstedter Sportvereinen im Rahmen der Sommertour fortsetzen.