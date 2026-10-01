Veröffentlicht am 01.10.2026

Norderstedt. Wokeness und Gender sind gerade in Deutschland Themen- und Minenfelder, die immer wieder den öffentlichen Diskurs bestimmen. Wohin diese Debatten führen können, deklinieren die Grimme-Preisträger Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob in ihrem neuesten Satirefeuerwerk am Beispiel einer Trauergesellschaft lustvoll durch.

Schon mit „Extrawurst“, der Dramödie, bei der eine Vereinssitzung wegen eines geforderten Zweitgrills für das einzige muslimische Mitglied völlig aus dem Ruder läuft, feierte das Autorenduo Sensationserfolge. Doch diesmal geht es weniger um den sensiblen Umgang mit verschiedenen (Ess-)Kulturen, sondern vielmehr um Sensibilität mit der deutschen Sprache schlechthin.

Denn darauf war Horst Bohne, der lange genug darauf warten musste, endlich den Geschäftsführerposten in der Unterwäschefirma des mit 94 Jahren verstorbenen Gernot Steinfels‘ zu übernehmen, wahrlich nicht vorbereitet: Auf dem von ihm georderten Trauerkranz steht: »In tiefer Trauer – Deine Mitarbeiter«. Für Horst Bohne ist damit alles gesagt. Doch die Mitarbeiterinnen des Feinwäsche-Unternehmens können und wollen das so nicht stehen lassen und fühlen sich diskriminiert. Es beginnt ein erbitterter Kampf, der bis an die Grenzen des in einer Demokratie noch Sagbaren führt. Und schon bald geht es gar nicht mehr um Sternchen und Schrägstriche, oder die Schreibweise von »Mitarbeiter:innen« vs. »MitarbeiterInnen«, sondern darum, wieviel Empathie einer Gesellschaft gut tut, welche Gefühle öffentlich im Netz geteilt werden sollten oder dürfen und darum, welche Machtmechanismen sich eigentlich hinter den (Anti-)Diskriminierungsdebatten verbergen. Unter der Regie von Marcus Ganser stehen Timothy Peach (als Horst Bohne), Nicola Tiggeler, Sophie Göbel, Peer-Robin Hagel, Andreas Windhuis und Anna Drózd auf der Bühne.

Kulturwerk am See präsentiert: Kalter weißer Mann

Mittwoch, 28. Oktober 2026 um 19.30 Uhr Kulturwerk am See Am Kulturwerk 1 22844 Norderstedt

mit Timothy Peach, Nicola Tiggeler u.a. Komödie von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob Tickets & Kontakt: 37,00 / 33,00 / 28,00 € inkl. Gebühren TicketCorner - Timothy Peach © Jenny Klestil Eingang über das Brauhaus „Hopfenliebe" Rathausallee 60 22846 Norderstedt Telefon: 040 / 30 987 - 123 E-Mail: vorverkauf@meno-gmbh.de oder unter www.eventim.de und allen anderen Vorverkaufsstellen