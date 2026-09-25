Veröffentlicht am 25.09.2026

Norderstedt. Die tieferstehende Herbstsonne zaubert jetzt ein besonders warmes Licht auf sich verfärbendes Blattwerk von Gehölzen, Gräsern und Stauden. Auch wenn sich Blüten rar machen gibt es herrliche Farbspektakel und zusammen mit Hagebutten, Quitten und anderem Fruchtschmuck bringt es nochmal viel Farbe in diese Jahreszeit.

Mit feinen Saatständen gehen viele Stauden und Gräser in die Tau – und später in die Rauhreifsaison und verzaubern den Garten.

All diese Pflanzen „komponieren“ wunderschöne Herbst- und Winterbilder, wenn man nicht alles zu früh herunterschneidet und den berühmt berüchtigten Herbstputz im Garten sein lässt.

Davon profitieren auch zahlreiche Tiere, die abgeblühte Pflanzenstängel als Winterquartier oder sogar zur Eiablage nutzen.

Die Norderstedterin, Maike Heinatz, ist sich sicher: „Ich liebe den Garten besonders im Herbst“. Deshalb lädt sie alle Interessierten zu einem Rundgang durch ihren Garten am 4. Oktober und am 1. November jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr ein.

Wie sich stimmungsvolle Gartenbilder im Herbst und Winter dabei ganz einfach gestalten lassen, können Garteninteressierte in Norderstedt im Friedrichsgaber Weg 264 bei Maike Heinatz entdecken.

Der Eintritt ist frei. Leider ist der Garten nicht rollstuhlgängig, Hunde sind angeleint willkommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere offene Gartentermine in Schleswig-Holstein und Hamburg finden Besucher unter offenergarten.de.

Nähere Informationen gerne unter 040/521 10 829 oder über E-Mail: die gartenidee@wtnet.de