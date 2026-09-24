Veröffentlicht am 24.09.2026

Norderstedt. Am Samstag, den 14. November, verwandelt sich das Airport Plaza Hotel in Hamburg in ein zauberhaftes Märchenreich: Beim „Familienbrunch & Prinzessinnenzauber" erwartet Familien ein festliches Programm mit Prinzessinnen-Show, Live-Gesang und Tanz.

Höhepunkt der Veranstaltung ist eine einzigartige Prinzessinnen-Show mit Live-Gesang und Tanzdarbietungen. Ergänzt wird das Programm durch ein reichhaltiges Brunch-Buffet sowie eine weihnachtliche Dekoration, die für festliche Stimmung sorgt. Besonders für kleine Gäste bietet das VIP-Prinzessinnen-Makeover inklusive exklusivem Meet & Greet ein besonderes Highlight.

Tickets für das Event können über die Website www.fairytale-events.de oder per QR-Code erworben werden.