Veröffentlicht am 13.09.2026

Norderstedt. Mit der Aufführung von „Das Dschungelbuch“ am 27. September startet die von der Stadt Norderstedt (Amt für Bildung und Kultur) angebotene Kindertheater-Abo-Serie in die neue Spielzeit. Das Kindertheater-Abo umfasst sechs Vorstellungen in der Spielzeit 2026/2027 und richtet sich an Kinder verschiedener Altersgruppen. Außer spannender Unterhaltung stehen Themen wie Freundschaft, Mut, Zusammenhalt und Fantasie im Mittelpunkt. Den Auftakt machen Moglis Abenteuer für Kinder ab vier Jahren in „Das Dschungelbuch“:

Das Tournee Theater Hamburg bringt die seit Generationen beliebte Geschichte von Rudyard Kipling in einer ganz neuen Fassung auf die Bühne: Die Geschichte des kleinen mutigen Jungen, der so gerne im Dschungel leben möchte. Der schwarze Panther Bagheera ist sehr erstaunt, als er plötzlich mitten im indischen Dschungel ein verloren gegangenes Menschenkind findet. Zum Glück nimmt Familie Wolf den kleinen Mogli sofort im Rudel auf. Doch werden die Wölfe und seine Freunde ihn vor dem gefährlichen Tiger Shere Khan schützen können, vor den frechen Affen oder der Schlange Kaa, die so gerne alle hypnotisiert?

Das neue Kindertheater-Abo bietet ein buntes Programm mit liebevoll inszenierten Geschichten, starken Figuren und kreativen Bühnenwelten. Ob mutige Heldinnen und Helden, geheimnisvolle Abenteuer oder märchenhafte Reisen – jedes Stück eröffnet Kindern einen eigenen Zugang zur Welt des Theaters und regt Fantasie und Kreativität an. „Kindertheater begeistert, bewegt und schafft gemeinsame Erlebnisse für die ganze Familie. Mit unserem neuen Abo möchten wir Kindern die Vielfalt und Magie des Theaters näherbringen“, erklärt Silke Ahrens-Rapude, Theaterpädagogin der Stadt Norderstedt.

Das Abo kostet für alle sechs Vorstellungen zusammen 42 Euro zuzüglich Vorverkaufs- und Systemgebühren. Es bietet nicht nur preisliche Vorteile, sondern garantiert auch feste Plätze bei allen Vorstellungen. Die Abo-Buchung und das Auswählen der Plätze sind im „TicketCorner“, Rathausallee 60 (Eingang Hopfenliebe) möglich.

Es spielt das Tournee Theater Hamburg

Vorstellung am Sonntag, 27. September 2026

Ab 16 Uhr, Aula im Schulzentrum Süd, Poppenbütteler Str. 230, Norderstedt

Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es zum Preis von je 9 Euro plus Gebühren im „TicketCorner“ Rathausallee 60, an anderen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.eventim.de An der Tageskasse kosten die Tickets je 14 Euro.