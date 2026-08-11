Veröffentlicht am 11.08.2026

Norderstedt. Im Gepäck hat er wieder eine Ladung der lustigsten Comedians und Kabarettisten der Republik und der Abend verspricht auch diesmal, ein Feuerwerk der Kleinkunst zu werden! Die auserlesenen Gäste dieser Show sind: Werner Momsen, Klappmaul-Komiker aus Hamburg, ist anders als die anderen. Er ist eine Puppe. Die Haut aus Polypropylen, Haare aus Polyacryl und innen drin nichts als Schaumstoff. Von Geburt an Sondermüll - kein leichtes Leben. Er ist fremdbestimmt, aber oft doch freier als sein schwarzer Begleiter, der immer hinten drinsteckt. Denn Werner kann Dinge tun und sagen, die nur er tun und sagen darf. Und das macht er.

Mia Pittroff ist irgendwo Mitte-Ende dreißig. Vordergründig nett. Hintersinnig böse. Charmant. Aber dabei immer auf den Punkt. Die gebürtige Fränkin schnappt ihre treffsicheren Beobachtungen und Pointen immer da auf, wo sie sich gerade bewegt: zwischen Provinz und Großstadt, Dialekt und Hochdeutsch, zwischen Kindern und Karriere und nicht zuletzt zwischen den Jahren. Die Wahlberlinerin lässt sich nicht verorten und in keine Kabarett- oder Comedy-Schublade stecken!

Kerim Pamuk findet: Vor lauter Feedback-Meetings und Selbstoptimierung-Events kommt kaum jemand noch zum Arbeiten, das aber mit vielen Überstunden. Deshalb optimiert er das Feedback über Gott, die Welt und alle Katastrophen dazwischen. Eingeklemmt zwischen Weltuntergangspropheten und „Alles super, weiter so!“-Deppen spricht er über die Krimi-Sucht der Abend- und die Grill-Sucht der Morgenländer. Kerim Pamuk zieht Bilanz, persönlich, politisch und manchmal panisch.

Jens Heinrich Claassen findet den Satz „Die Zeit heilt alle Wunden“ großen Quatsch, denn der sympathische Komiker ist mittlerweile nämlich Mitte vierzig Jahre alt und die Zeit rennt ihm so langsam, aber sicher davon. Er ist immer noch Single, er wohnt wieder bei seiner Mutter und seine besten Freunde sind nach wie vor seine Kuscheltiere. Aber wie erfindet man sich mit Mitte vierzig nochmal neu? Zum Glück ist Jens Heinrich Claassen nach wie vor kein Aufgeber. Mit viel Humor und viel Musik nimmt er sein Publikum mit auf die Reise in den Kampf gegen seine aufkeimende Torschlusspanik. Denn ein bekanntes Sprichwort sagt ja schließlich „Ohne Liebe rostet nichts“. Das stimmt. Ein bisschen zumindest.

**2. Norderstedter Lachnacht Donnerstag, 17. September 2026 um 19:30 Uhr Kulturwerk am See Am Kulturwerk 1 22844 Norderstedt

Tickets & Kontakt: 34,50 zzgl. Gebühren TicketCorner - Eingang über das Brauhaus "Hopfenliebe" Rathausallee 60 22846 Norderstedt Telefon: 040 / 30 987 - 123 E-Mail: vorverkauf@meno-gmbh.de auch online und an allen bekannten Vorverkaufsstellen**