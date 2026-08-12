Veröffentlicht am 12.08.2026

Norderstedt (ots) - Seit rund 14 Tagen kommt es im Stadtgebiet Norderstedt vermehrt zu Diebstählen von Spiegelgläsern an PKW-Außenspiegeln. Vornehmlich betroffen sind Mercedes C-Klassen. Das Sachgebiet 2 der Kriminalpolizeistelle Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

In zwei Fällen stellte am Samstagvormittag (08.08.2026) ein 26-jähriger Geschädigter das Fehlen der Spiegelgläser an den von ihm genutzten Fahrzeugen fest. Diese waren in der Ochsenzoller Straße abgestellt. An einem Mercedes fehlten beide Gläser, an dem anderen nur das der Beifahrerseite. Eine weitere Anzeige erstattete am selben Tag ein 35-jähriger Mann. An seiner im Hermann-Löns-Weg abgestellten C-Klasse entwendeten der oder die Täter in der Nacht ebenfalls beide Spiegelgläser.

Insgesamt kommt es seit etwa zwei Wochen vermehrt zu gleichgelagerten Diebstahltaten im gesamten Stadtgebiet von Norderstedt. Das Sachgebiet 2 der Kriminalpolizeistelle hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Beobachtungen in Bezug auf Personen und Fahrzeuge gemacht hat, oder Hinweise zum Verbleib der Spiegelgläser oder auf die Täter geben kann, möge sich bitte an die Ermittler wenden.

Hinweise werden unter der Rufnummer 040-528060 oder per Email an sg2.norderstedt.kpst@polizei.landsh.de entgegengenommen.