Veröffentlicht am 11.08.2026

Norderstedt. Die Stadtteilbücherei Garstedt bietet am 14. August 2026 ab 14 Uhr eine Onleihe-Sprechstunde für alle an, die mit der digitalen Bibliothek noch nicht so vertraut sind.

Möchten Sie wissen, wie die Onleihe funktioniert? Haben Sie Schwierigkeiten mit Anmeldung oder Download? Die Mitarbeiter helfen gerne, wenn Sie Fragen zur Bedienung auf dem eReader, Smartphone, PC und Co. haben.

Die Sprechstunde bietet etwa 30-minütige Individualtermine. Eine Anmeldung ist erforderlich. Bitte bringen Sie Ihre eigenen Geräte mit.

Onleihe-Sprechstunde - Hilfe rund um die digitale Bibliothek

Freitag, 14. August 2026 ab 14 Uhr

Stadtteilbücherei Garstedt, Europaallee 36

Eintritt frei

Anmeldung telefonisch unter 040/523 18 08 oder per E-Mail: stb-garstedt@norderstedt.de

Veranstalter: Stadtbücherei Norderstedt