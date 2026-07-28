Veröffentlicht am 28.07.2026

Norderstedt – Zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, bietet die Stadtbücherei Norderstedt an den Standorten Norderstedt-Mitte und Garstedt eine Tauschbörse mit Saatgut von Blumen, Kräutern, Obst und Gemüse an. Diese Saatgutbibliothek erfüllt mehrere Zwecke: Sie inspiriert Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner dazu, neue (alte) Arten zu entdecken, andere am eigenen Ernteerfolg teilhaben zu lassen und gleichzeitig die traditionelle Sortenvielfalt zu erhalten.

Auch in diesem Herbst soll im Oktober wieder eine reich bestückte Saatgutbibliothek angeboten werden. Deshalb freut sich die Stadtbücherei schon jetzt über Spenden aus Norderstedter Gärten.

Wichtig: Es soll sich um samenfestes Saatgut handeln. Gentechnisch veränderte Pflanzen und Hybridsaatgut (als F1-Hybride gekennzeichnet) geben ihre Eigenschaften nur an die erste Pflanzengeneration weiter. Saatgut von Kürbisgewächsen wie Speisekürbisse, Melonen, Gurken und Zucchini ist ausgeschlossen, denn bei der Wiederverwendung der Samen können gesundheitsschädliche Bitterstoffe entstehen.

Wenn also kräftige, heimische Pflanzen Norderstedter Gärten zieren, sollten die Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer andere daran teilhaben lassen! So geht es: Saatgut von den reifen Früchten ernten, die Samen trocknen und ein beschriftetes Tütchen davon in die Stadtbücherei bringen. Mit etwas Glück macht die Aktion die Stadt ein bisschen bunter.

Weitere Informationen: Jennifer Bergk; Telefon: 040/53 59 59 67 / E-Mail:: jennifer.bergk@norderstedt.de