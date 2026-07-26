Veröffentlicht am 26.07.2026

Norderstedt. Kreative Köpfe aufgepasst: Das Mütterzentrum Norderstedt e.V. veranstaltet am Samstag, 26. September 2026, von 13 bis 17 Uhr erstmals den Kreativ-(Floh)Markt. Unter dem Motto „Stöbern, entdecken und kreativ werden“ erwartet die Besucherinnen und Besucher ein besonderer Nachmittag rund um Bastelmaterialien, Workshops und den Austausch mit anderen Kreativen.

Im Mittelpunkt stehen gut erhaltene Bastelmaterialien - von Stoffen, Wolle und Papier über Perlen, Farben und Stempel bis hin zu vielem mehr. Wer ein kreatives Hobby ausübt oder neu entdecken möchte, kann hier günstig Material erwerben und sich inspirieren lassen. Darüber hinaus laden verschiedene Workshops zum Mitmachen ein. Bei Kaffee, Tee und frisch gebackenen Waffeln bietet der Kreativ-(Floh)Markt außerdem die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.

Wer selbst Bastelmaterial verkaufen oder sein Hobby in einem Workshop vorstellen möchte, kann einen Stand reservieren. Die Standgebühr beträgt 20 Euro. Alternativ besteht die Möglichkeit, Bastelmaterial über Verkaufsetiketten anbieten zu lassen, ohne selbst vor Ort sein zu müssen. Interessierte können sich ab Montag, 17. August, per E-Mail für einen Stand anmelden oder Verkaufsetiketten im Mütterzentrum erhalten.

Wichtig: Verkauft wird ausschließlich Bastelmaterial - fertige Produkte sind nicht zugelassen.

Nähere Informationen auf der Homepage www.muetterzentrum-norderstedt.de, direkt im Büro des Mütterzentrums, Kielortring 51 montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr oder telefonisch unter 040 / 523 72 50 oder per E-Mail info@muetterzentrum-norderstedt.de