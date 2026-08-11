Veröffentlicht am 11.08.2026

Norderstedt – Das beliebte Craft-Beer-Wochenende feiert sein Comeback: Am 14. und 15. August finden die Craft Beer Days zum elften Mal statt – und in diesem Jahr sogar an zwei Tagen statt bisher nur an einem. Mit mehr als 20 Ausstellern, Foodtrucks und musikalischem Rahmenprogramm wird es ein großes Fest für Bier- und Genussfreunde im Kulturwerk am See.

Was 2013 mit ein paar Ständen im Foyer begann, ist inzwischen zu einem „Klassentreffen" der Bier- und Genussfreunde im Norden geworden. Im Laufe der Jahre hat sich vieles entwickelt: Der Termin zog vom Frühjahr in den Sommer um, nun werden Innenhof und Foyer genutzt, und mit Foodtrucks wurde das Angebot erweitert. Dieses Jahr kommt die nächste Neuheit: Die Craft Beer Days werden verdoppelt.

Mehr als 20 Aussteller bringen ihre Klassiker und neuen Kreationen mit. Neben etablierten Namen auch Debutanten wie „Lieber Waldi", „Boldt's Brauwerk" und „54 Grad Bier" – sowie zusätzliche Stände mit Wein und Cider. Selbstverständlich werden auch nicht-alkoholische Getränke angeboten.

In der Food-Area im Innenhof gibt es das passende Essen: Pulled Pork, Pulled Beef, Bratwurst (auch vegan), diverse Burger (auch veggie und vegan), Falafel sowie Kartoffelvariationen.

Am Freitag, 14. August, spielt Mick Mason mit Begleitung im Innenhof. Zwei Gigs – von 20:00 bis 20:45 Uhr und von 21:00 bis 21:45 Uhr – stehen auf dem Programm. Mick spielt „New Country" und „Country Rock" mit einer besonderen „Nashville-Note", bestehend aus rockigen Stücken und emotionalen Country Balladen. Am Samstag, 15. August, legt „Kapellmeister" DJ Marib auf und spielt von 18:00 bis 21:45 Uhr einen Mix aus Klassikern und unterschiedlichen Musikstilen.

Der Eingang zu den Craft Beer Days ist direkt im Stadtpark, ca. 50 Meter nach der Zufahrt zu Beginn des Kulturwerk-Innenhofes. Der große Parkplatz vor dem Kulturwerk steht kostenlos zur Verfügung. Busse des HVV fahren direkt bis zum Kulturwerk. Die limitierten Weekend-Hardtickets gibt es exklusiv im TicketCorner für 20 Euro – solange der Vorrat reicht und bis Donnerstag, 13. August, 16:00 Uhr. Weitere Informationen und Ticketverkauf: www.craft-beer-days.de

Foto: © Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH