Veröffentlicht am 11.08.2026

Norderstedt. Die Stadtbücherei Norderstedt lädt zur „Reise durchs Bücheruniversum" ein – einem regelmäßigen Austausch über Lesen und Literatur. Am Freitag, 14. August, ab 18 Uhr können Buchinteressierte ihre Lieblingslektüre in der Hauptbücherei Norderstedt-Mitte vorstellen und sich von anderen inspirieren lassen.

Lesen Sie gern? Möchten Sie Ihre Lese-Erlebnisse weitergeben und sich mit anderen austauschen? Dann kommen Sie mit auf die Reise durchs Bücheruniversum und lassen Sie sich von anderen zu neuer Lektüre inspirieren.

Egal, ob Roman, Sachbuch oder Biografie – alle Buchvorschläge sind willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos, und eine Anmeldung ist nicht nötig. Stellen Sie anderen Buchinteressierten ihre Lieblingslektüre vor. Wer kommt mit auf die Reise?

Die Stadtbücherei bietet mit diesem Angebot einen regelmäßigen Austausch über Lesen und Literatur. Die Treffen finden zweimonatlich freitagsabends in entspannter Runde in der Stadtbücherei Norderstedt-Mitte im Rathaus statt. Wer teilnimmt, sollte gerne selbst Bücher empfehlen oder vorstellen wollen.

Das Treffen findet am Freitag, 14. August 2026, von 18 bis 19.30 Uhr in der Hauptbücherei Norderstedt-Mitte, Rathausallee 50, 22846 Norderstedt, statt. Der Eintritt ist frei.

Datum und Zeit: 14. August 2026, 18 – 19.30 Uhr

Veranstaltung: Reise durchs Bücheruniversum

Ort: Hauptbücherei Norderstedt-Mitte

Rathausallee 50, 22846 Norderstedt

Veranstalter: Stadtbücherei Norderstedt

Eintrittspreis: Eintritt frei