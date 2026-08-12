Veröffentlicht am 12.08.2026

Norderstedt – Das Krimmelmokel Puppentheater präsentiert am Sonntag, 20. September 2026, um 15 Uhr das Stück „Wirbelwind und Träumelein" im Kulturwerk am See. Die Produktion ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet.

„Es war einmal ein Vater, der wünschte sich viele Kinder." Die Erzählerin verwandelt sich in einen verspielten, liebevollen Vater, der sich für seine Kinder Murkel und Mücke zwei Fantasiewesen ausdenkt. Wirbelwind und Träumelein begleiten die Kinder in vielen Situationen. Freudige, traurige, spannende, gefährliche und überraschende Erlebnisse werden in offener Spielweise in Kombination mit bewegten Bildern und mal atmosphärischer, mal heiterer Musik gestaltet. Alt und neu, analog Gebautes und digital Erzeugtes ergänzen einander. Ein spannender Ausflug in die Welt der Fantasie und doch eine Familiengeschichte, wie sie alle Eltern und Kinder kennen. Frei nach Hans Falladas „Geschichte von der Murkelei".

„Krimmelmokel" ist ein mobiles „Eine-Frau-Puppentheater", das vor allem für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter spielt. Für jedes neue Stück entsteht eine neue Ausstattung. Die Spielerin arbeitet mit unterschiedlichen Spielweisen des Figurentheaters und lässt Formen der Clownerie und des Spiels mit Materialien einfließen. Hierbei geht es darum, klare Formen zu zeigen und durch überschaubare ruhige Abläufe dem Tempo des Alltags und anderer Medien zu entfliehen. Alle Stücke sind so gestaltet, dass sie auch in relativ kleinen Räumen wie Gruppen- und Sporträumen aufgeführt werden können.

Die Kultur- und Theaterwissenschaftlerin Inga Hartmann spielte bereits zehn Jahre lang in verschiedenen Amateurpuppentheatergruppen, bevor 1993 und 1994 eine Gastspielverpflichtung am Puppentheater des Theaters Brandenburg und erste Stücke als Solospielerin folgten. Seit November 1997 tritt Inga Hartmann als freiberufliche Puppenspielerin unter dem Theaternamen „Krimmelmokel Puppentheater" deutschlandweit auf – bis 2007 vor allem in Sachsen-Anhalt und seit 2008 zunehmend in Schleswig-Holstein. Sie erarbeitet die Inszenierungen gemeinsam mit freischaffenden Regisseuren und Musikern. Die Bühnenausstattungen und Figuren entstehen meist in der eigenen Werkstatt. Inga Hartmann engagiert sich seit 1990 für das Puppenspiel und Darstellende Spiel mit Kindern, Jugendlichen, Sozialpädagogen und Lehrern.

Karten kosten 7,00 Euro zzgl. Gebühr. Tickets sind erhältlich über TicketCorner (Eingang über das Brauhaus „Hopfenliebe", Rathausallee 60, 22846 Norderstedt). Telefon: 040 / 30 987 - 123, E-Mail: vorverkauf@meno-gmbh.de.

Foto: Joram Hartmann