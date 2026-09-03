Veröffentlicht am 03.09.2026

Norderstedt. Bretter auf den Tisch und Karten in die Hand, jetzt wird gespielt! Die Stadtbücherei Norderstedt lädt wieder gemeinsam mit dem Falkenberger Spieletreff zum großen Brettspiel-Event in Norderstedt ein. Es findet am Samstag, 19. September, in der Hauptbücherei Norderstedt-Mitte und am Sonntag, 20. September, beim Falkenberger Spieletreff statt.

Zum ersten Mal dabei sind am 19. September Spielrunden des angesagten Social-Deduktions-Spiels Blood on the Clocktower, für die man sich bereits online vorab anmelden kann. Auch Schnupperrunden zu Pen & Paper sowie das Rollenspiel-Abenteuer „Finsterwacht" werden angeboten.

„Das Pinselkollektiv" bietet einen Einblick in Tabletop-Spiele und einen Malworkshop.

Der Schachklub Norderstedt sowie verschiedene Spielverlage und weitere Akteurinnen und Akteure aus der Brettspielszene sind ebenfalls wieder mit von der Partie.

An beiden Tagen wird es eine Rallye mit Gewinnen geben – wer an beiden Tagen mitspielt, hat sogar doppelte Gewinnchancen.

Außerdem werden angeboten:

eine große Brettspielausleihe

Spiele können bei Bedarf erklärt werden

Tauschregal für Spiele

und vieles mehr

Von Familienspielen bis hin zu komplexen Expertenspielen, für alle Spielebegeisterten ist etwas dabei. Gerne dürfen auch eigene Spiele zum Spielen und Tauschen mitgebracht werden. Wer selbst Spielrunden oder andere Programmpunkte anbieten möchte, meldet sich vorab an.

Der Eintritt ist frei. Einfach vorbeikommen und mitspielen. Für Getränke und Kuchen ist gesorgt.

Die Veranstaltungen finden statt: Samstag, 19. September 2026, 14 bis 20 Uhr in der Hauptbücherei Norderstedt-Mitte (Rathausallee 50, 22846 Norderstedt) und Sonntag, 20. September 2026, 14 bis 18 Uhr beim Falkenberger Spieletreff (Ev.-Luth. Kirchengemeinde Harksheide, Kirchenplatz 1, 22844 Norderstedt).

Veranstalter sind die Stadtbücherei Norderstedt und der Falkenberger Spieletreff.