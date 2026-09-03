Veröffentlicht am 03.09.2026

Norderstedt. Am Sonnabend, 26. September, veranstaltet die Hauptbücherei Norderstedt-Mitte wieder eine Kleidertauschbörse für Frauen – diesmal unter dem Thema „Herbst- und Winterkleidung". Eingeladen sind alle, die gut erhaltene Kleidung abgeben und im Gegenzug schönen Kleidungsstücken ein zweites Leben schenken möchten.

Veranstaltungsablauf: Ab 16 Uhr können angemeldete Teilnehmerinnen in angenehmer Atmosphäre nach neuen Lieblingsstücken stöbern. Um 17.30 Uhr wird die Kleidertauschbörse für alle Interessierten geöffnet. Übrig gebliebene Kleidungsstücke stehen dann auch Besucherinnen ohne Anmeldung zur Verfügung.

Für Snacks und Getränke ist gesorgt.

Der Zugang zur Tauschbörse ist exklusive für Teilnehmerinnen möglich, die im Vorfeld Kleidung abgegeben und sich angemeldet haben. Am Veranstaltungstag selbst ist keine Kleiderabgabe möglich. Die Anzahl der Teilnehmerinnenplätze ist begrenzt.

Die Kleiderabgabe ist vom 14. bis 24. September während der Öffnungszeiten der Hauptbücherei Norderstedt-Mitte möglich. Maximal 15 Kleidungsstücke/Accessoires (gewaschen und unbeschädigt) können abgegeben werden.

Vom Kleidertausch ausgeschlossen sind Unterwäsche, Socken, Schuhe, Bademode und Kinderkleidung. Möglich ist Herbst- und Wintermode, die sauber und in gutem Zustand ist. Auch Kleidung in großer Größe und schöne Curvy-Mode ist ausdrücklich erwünscht und willkommen.

Alle Kleidungsstücke, die nach der Tauschbörse übrigbleiben, werden gespendet.

Datum und Zeit: Samstag, 26. September 2026, Beginn 16 Uhr

Veranstaltung: Kleidertauschbörse für Frauen

Veranstalter: Stadtbücherei Norderstedt

Ort: Hauptbücherei Norderstedt-Mitte, Rathausallee 50 22846 Norderstedt

Eintrittspreis: Eintritt frei, Eintrittskarten gibt es in der Bücherei gegen Abgabe der Kleidung