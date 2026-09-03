Veröffentlicht am 03.09.2026

Norderstedt. Zwei Tage lang hieß es für den Judo-Nachwuchs des TURA Harksheide: Gürtel binden, konzentrieren und rauf auf die Matte! Bei den Hamburger Einzelmeisterschaften der Altersklassen U11 und U13, die beim 1. SC Norderstedt ausgetragen wurden, gingen insgesamt neun junge Kämpferinnen und Kämpfer aus Norderstedt an den Start. Am ersten Wettkampftag standen die Judoka der U11 auf der Matte. Und das durchaus erfolgreich: Leon Schmidt kämpfte in der Gewichtsklasse bis 40 Kilogramm engagiert und erkämpfte sich mit zwei Siegen und zwei Niederlagen einen hervorragenden dritten Platz.

Auch Hilla Austen durfte sich über Bronze freuen. In der Klasse bis 40 Kilogramm konnte sie eine Begegnung für sich entscheiden und belegte am Ende ebenfalls den dritten Platz.

Gor Mirzoyan startete in der Gewichtsklasse bis 34 Kilogramm. Auch wenn es diesmal nicht für einen Platz auf dem Siegerpodest reichte, sammelte er wichtige Wettkampferfahrungen und belegte den siebten Platz.

Am zweiten Wettkampftag ging es dann für die sechs TURA-Judoka der U13 auf die Matte. Hier stand diesmal vor allem das Sammeln von Erfahrungen im Vordergrund – doch ganz ohne Edelmetall kehrte auch diese Mannschaft nicht nach Hause zurück.

Sila Altinok zeigte eine starke Leistung und sicherte sich mit einem Sieg und zwei Niederlagen die Bronzemedaille. Lorenz Kidmann erreichte in der Gewichtsklasse bis 40 Kilogramm den siebten Platz.

Für David Tataev, Noah Li, Lukas Tataev und Eduard Manukyan reichte es diesmal leider nicht zu einer vorderen Platzierung. Doch auch sie nahmen wertvolle Erfahrungen aus ihren Begegnungen mit und wissen nun noch besser, woran in den kommenden Trainingseinheiten gearbeitet werden kann.

Betreut wurde die U11-Mannschaft von Marcel, während Dominik am zweiten Tag die U13-Kämpferinnen und -Kämpfer unterstützte und coachte. Zwei Tage, neun Nachwuchsjudoka, drei Bronzemedaillen und jede Menge Kampferfahrung – die Bilanz der Hamburger Einzelmeisterschaften kann sich für den TURA Harksheide durchaus sehen lassen. Und eines ist sicher: Die nächsten Herausforderungen auf der Judomatte kommen bestimmt!