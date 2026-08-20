Veröffentlicht am 20.08.2026

Norderstedt. Das Airport Plaza Hotel am Hamburger Flughafen hat 1.618 Euro an den Blauen-Rettungs-Stern e. V. gespendet. Der Betrag kam bei der Tombola des diesjährigen Sommerfestes zusammen und wurde inzwischen an den gemeinnützigen Verein übergeben.

Unter dem Motto „Danke sagen und gemeinsam feiern“ hatte das Airport Plaza Hotel am 21. Juni zu seinem Sommerfest eingeladen. Neben Musik, Angeboten für Familien und verschiedenen Partnern aus der Region gehörte auch die Tombola zum Programm. Deren Erlös kam dem Blauen-Rettungs-Stern zugute.

„Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung. Gerade für einen ehrenamtlich getragenen Verein ist eine solche Spende eine spürbare Hilfe. Unser Dank gilt dem Airport Plaza Hotel und allen Gästen, die sich an der Tombola beteiligt haben“, sagt Florian Wieczorek, Vorstandsvorsitzender des Blauen-Rettungs-Sterns.

Der Blaue-Rettungs-Stern engagiert sich unter anderem in der Kinder- und Jugendarbeit sowie in der humanitären Hilfe. In Norderstedt bildet der Verein Kinder und Jugendliche an Schulen in Erster Hilfe aus und unterstützt den Aufbau von Schulsanitätsdiensten. Ein weiterer Schwerpunkt sind humanitäre Hilfsprojekte, darunter die Unterstützung von Menschen in der Ukraine mit dringend benötigten Hilfsgütern.