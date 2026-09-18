Veröffentlicht am 18.09.2026

Norderstedt. Best of Poetry Slam ist der bestmögliche Poetry Slam. Punkt. Klingt schlicht, ist aber alles andere als schlicht, sondern ein opulentes Sprachspektakel mit ausufernden Gedanken und charmantem Humor mit einem Augenzwinkern zum Einrahmen. Es warten fünf eigene Stimmen auf euch, von denen man sich wirklich einiges erzählen lassen würde. Natürlich könnte niemand entscheiden, wer da am besten war - außer euch. Denn ihr bestimmt den Verlauf des Abends und sucht euch aus, wer weiterkommt und in welche Richtung wir uns mit euch verlaufen sollen.

Am 8. Oktober sind Ken Yamamoto, David Friedrich, Julian Heun, Verena Tiedau und Heidi Wagner dabei. Die Moderation übernimmt die wunderbare Mona Harry. Also ab ins Kulturwerk am See zum Best of Poetry Slam, einem Subkulturformat, das sich für euch rausgeputzt hat. Die ganz schönen Stimmen in den ganz schönen Locations. Ein Abend für diejenigen, die schon sehr viel Slam gesehen haben, oder für die, die gleich ganz hoch einsteigen wollen. Freut euch auf ein Driftbattle für übermotorisierte Versmaschinen, Texttiraden ohne Tempolimit, verbales Eiskunstlaufen mit den scharfen Kanten der Sprache über das brennende Eis der Fantasie. Okay, okay, das war wirklich einer zu viel. Aber beim Best of Poetry Slam wird es eben „keinen zu viel“ geben, denn eines versprechen wir euch: Ihr werdet nicht nach Hause gehen wollen.

Best of Poetry Slam Donnerstag, 08.10.2026, 19.30 Uhr Kulturwerk am See Am Kulturwerk 1 22844 Norderstedt Tickets & Kontakt: 37,00 / 33,00 / 28,00 € inkl. Gebühren und Garderobe im TicketCorner Eingang über das Brauhaus „Hopfenliebe" Rathausallee 60, 22846 Norderstedt Telefon: 040 / 30 987 – 123 oder unter www.eventim.de